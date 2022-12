Rendhagyó kormányinfó: Orbán Viktor évet értékel

Azt is megkérdeztük Orbán Viktortól, hogy miről tárgyaltak a katari miniszterelnökkel. Orbán Viktor elmondta, hogy sok mindenről tárgyaltak, meg is állapodtak néhány kérdésben. Hamarosan lesz közöttük egy hosszabb és alaposabb, stratégiai kérdéseket is érintő kormányközi tárgyalás. Megállapodtak energetikai együttműködésben, pénzügyi kérdésekben, és további Magyarországra érkező befektetésekben is.