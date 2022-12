Harminc százalékkal kerül többe idén a karácsonyi menü

Két, járványban töltött ünnep után úgy tűnik, hogy az idei karácsony sem lesz könnyű. Bár szeretteink egészsége miatt most kevésbé kell aggódnunk, a nehézséget most az jelenti, hogy mit tudunk az asztalra, illetve a fa alá tenni.

Az egész világon, így Európa-szerte is évtizedek óta nem látott mértékű árrobbanásban van részünk. Magyarországon novemberben elérte a 22,5 százalékot a fogyasztói árindex, miközben az inflációs kosáron belül az élelmiszereknél már 43,8 százalékos drágulást látunk. Megnéztük, hogy ilyen körülmények között mennyit kell költenünk a karácsonyi menüre. Budapest legnagyobb fedett piacán, a leginkább csak Nagycsarnokként emlegetett Központi Vásárcsarnokban vettük szemügyre az árakat, illetve azt, hogy spórolnak-e az ünnepi étkeken a magyarok.

Kevesebb a turista, de ők nem spórolnak

A Vámház körútra, fővárosunk legnagyobb és leghíresebb fedett piacára az ünnepi bevásárlódömping kellős közepén érkeztünk. Annak ellenére, hogy már csak néhány nap van karácsonyig, még mindig rengeteg turistával találkoztunk, nem csoda, hisz Budapest legtöbb turisztikai ajánlóiban szerepel a vásárcsarnok. Az árusok szerint tavalyhoz képest most többen jönnek, de még mindig jóval alulmarad a külföldi vendégforgalom a járvány előttiekhez képest. Pedig ők kevésbé nézegetik az árakat, persze a patinás piacon a jobb módú nyugat- és kelet-európaiak vásárolnak.

Az ünnepi asztal szent

A baromfiárus elmondta, hogy náluk a sláger az egész kacsa, liba és pulyka ilyenkor. A bébipulyka kilójának ára 2000 forint körül mozog, a hízott májas kacsa kilójáért duplaannyit, 4000 forintot kérnek egy-kétszáz forintos különbséggel nagyjából az egész piacon, a hízott májas liba ennél is drágább: 4500 forintba kerül kilója.

„A hatvan felettiek inkább év közben spórolnak, de ragaszkodnak a hagyományokhoz, ezért nem szeretnének változtatni a karácsonykor felszolgált fogásokon, jellemzően ők visznek ilyenkor libát, kacsát. A fiataloknál most nagy divat amerikai mintára a gesztenyés pulykasült, de ha úgy adódik, ők inkább hajlandóak ezt is helyettesíteni a még olcsóbb tanyasi csirkével” – fejtette ki lapunknak a több évtizede a piacon dolgozó eladó. Aki hozzátette, nagyon reménykedtek a mostani decemberi forgalomban, de az még mindig alulmúlja a járvány előttit.

Nem csoda, olyan ütemben mennek fel az árak, hogy mi, kiskereskedők is nehezen tudjuk lekövetni. A költségeink fokozatos emelkedése miatt egy hónapon belül is többször kell lecserélni a feltüntetett árat

– fűzte hozzá.

Mint kiderült, az ő vásárlói az árstopos termékeket – mint a csirkemell, csirke farhát, csirkeszárnyvég – inkább hétköznapra, vagy egy átlagos hétvégére viszik, az ünnepi asztalra az egész sültek kerülnek. „Persze vannak, akik ilyenkor rántott csirkemellet vagy pulykamellet készítenek, spórolásból, vagy azért, mert a gyerekek csak ezt eszik meg” – árulta el.

„Ha így folytatódik, januártól bezárhatunk”

A sertéshúsos tájékoztatása szerint náluk most a töltött káposztához való darált hús fogy a legjobban, míg a legolcsóbb körmöt viszik a kocsonyához. „Látjuk mi is, hogy az emberek takarékoskodnak, kevesebbszer jönnek, és amiből lehet, az alacsonyabb árú húsfélét választják. Pedig a mi költségeink is emelkedtek, a tavalyihoz képest négyszeresére, ami az áram esetében már 1,6 millió forintos villanyszámlát jelent. Ebből kiindulva négyszeres áron kellene árusítanunk is, ami, valljuk be, képtelenség, senki nem vásárolna. Ha így folytatódik, januártól bezárhatunk, vagy mi is átállunk a turistáknak szánt kolbász, paprika, füstölt sonka termékvonalra” – panaszolta az árus. Jelenlegi áraikat tekintve a legkelendőbb darált sertéslapocka kilója 2400 forint, a karaj tarjából 2500 forint, oldalasból szintúgy, a köröm pedig 800 forint.

A zöldségen nem lehet spórolni

Miután bejártuk az egész piacot, nagyobb árkülönbségeket csak a zöldségek esetében találtunk, van, ahol több száz forintos különbség lehet szintén az ünnepi menü részének számító fejes és lila káposzta árában, amelynek kilója standonként eltérően 300–500 forint körül mozog, a paradicsomnál ugyanúgy 200 forintos eltérések tapasztalhatóak, 800–1000 forint között árulják, a sárgarépa, hagyma esetében 300–400 forint egy kiló, burgonyából szintén. Az eladó itt sem volt elégedett, ugyanarról számolt be: a költségei nőnek, amit nem kompenzál az idei gyengébb forgalom. „A hűtőházat lemondtuk, de a déligyümölcsök szállítási költsége, ezzel az ára is emelkedik, mi mégsem tudunk ilyen léptékben drágítani, ezt a magyar vásárló már nem tolerálná” – közölte a férfi.

A karácsonyi menü zöldségein nem lehet spórolni, ami kell, azt megveszik, inkább a gyümölcsökből visznek kevesebbet

– fűzte hozzá. A savanyúságon újabban úgy spórolnak, hogy fél kiló helyett darabra kérik az almapaprikát, kovászos vagy csemegeuborkát, az utóbbiak kilós ára 1800 forint jelenleg, a savanyú káposzta pedig 860 forintos kilogrammonkénti árával még mindig a legolcsóbb a fermentált termékek között.

Mindenki másról mond le

Sok nyugdíjas várt, hogy a kosárkába összepakolt termékeket kifizethesse, közben megkérdeztük, hogy ők takarékoskodnak-e az ünnepi fogásokon.

„A hal nekünk már luxus, mi halászlé helyett csirkeaprólék-levest, töltött káposztát és az általam sütött bejglit esszük” – mesélte el Margit néni, aki gyerekei mellett unokáit is várja a karácsonyi ebédre.

Az a legfontosabb, hogy együtt legyünk, nem tudunk idén nagyobb ajándékot adni, de legalább olyat főzök a gyerekeknek, ami kedvükre való

– árulta el kissé elérzékenyülve, majd a telepakolt gurulós szatyrával elindult a kijárat felé. Ezután egy fiatal nő kisgyermekkel a karján tőlünk kérdezte meg, merre vannak a halas pultok, közben arról számolt be, hogy ők afrikai harcsát rántanak ki karácsonyra, a kicsiknek csirkemellet. „A halról nem mondunk le, mert csak ilyenkor eszünk, de marhaszegy helyett idén pulykaszárnyból készül a leves az ünnepre” – mondta.

Vennének olcsóbb halat, ha lenne

A halkínálat szemügyre vételekor kérdésünkre az eladó kifejtette, hogy nagyjából 40 százalékkal kevesebben vásárolnak most, mint tavaly.

Ami azért is baj, mert a magyarok leginkább ilyenkor fogyasztanak halat, éves bevételünk nagy részét teszi ki az ünnepek előtti időszak. Halászlének való harcsát, pontyot, rántott halnak afrikai harcsát vesz a többség. Vennének olcsóbb halat is, ha lenne

– vetette oda, mikor megkérdeztük, hogy mennyire dominál az ár a választásukban ilyenkor. A haltermelők éves forgalmának 60-70 százalékát teszi ki ez az időszak, mivel a magyarok éves halfogyasztásának 40 százaléka az ünnepekre datálható.

Az említett halfajták számítanak a legolcsóbbnak: az afrikai harcsa kilója 4400–4800 forint között mozog a Nagycsarnokban, a pontyszelet kilójáért 4000–4400 forintot kell fizetni. Az élő halak között a kárászért kérnek a legkevesebbet, 1500 forintot, az amur 2000, a ponty 2500 forintba kerül. Az utóbbi és egyben a magyarok karácsonyi kedvencének számító ponty ára 2021 decemberéhez képest kerek ezer forinttal kerül többe, a dobogós ünnepi halfogásunk, az afrikai harcsa ára „mindössze” 500 forinttal drágult a múlt évhez képest.

Ennyibe kerül idén a karácsonyi menü

Az alábbiakban megmutatjuk, hogy a Nagycsarnokban tapasztalt árak mellett mennyibe kerül a tradicionális magyar karácsonyi ételsorhoz való alapanyagok beszerzése. A fűszerek, só, olaj, ecet, vaj esetében a legnagyobb szupermarketek árait vettük figyelembe, az árstopos liszt, tej ajánlásával.

Halászlé:

A halászlét legtakarékosabban úgy lehet elkészíteni, ha élő halat szerzünk be, és magunk dolgozzuk fel, ami jóval körülményesebb, mint ha tisztítva vásárolnánk. Ha akarunk hozzá főzni pluszban halszeletet, akkor még többe kerül a menü, ugyanis egy kiló pontypatkóért 4000 forintot kérnek.

1,5 kilós élő ponty: 3750 forint

2 szem paradicsom: 236 forint

1 tv-paprika: 150 forint

4 fej vöröshagyma: 300 forint

1 liter olaj: 700 forint (2 evőkanálnyi szükséges az ételhez)

őrölt pirospaprika: 1400 forint (1 teáskanálnyit ír a recept)

egész feketebors: 200 forint (csupán pár szem kell a leveshez)

Azaz egy négyfős halászlé élő pontyból 6736 forintra jön ki.

Kacsasült párolt káposztával

hízott májas kétkilós pecsenyekacsa: 8000 forint

1 gumó fokhagyma: 60 forint – 6 gerezdre lesz szükség

1 liter olaj: 700 forint – 1-2 evőkanál kell a páchoz és a káposztához

1 üveg vörösbor: 1000 forint – 1 deciliter a recepthez

3 fej vöröshagyma: 225 forint

morzsolt rozmaring: 250 forint

őrölt bors: 250 forint

őrölt kömény: 145 forint

egész kömény: 150 forint

kacsazsír: 1500 forint

1 fej lila káposzta: 400 forint

1 liter ecet: 429 – dinszteléshez 1 evőkanál

só: 300 forint

cukor: 261 forint

Vagyis 13 658 forintba kerül a karácsonyi kacsasült négy főre. Az egész sültek legolcsóbb változata a tanyasi csirke, amiből két kilóval számolva mindössze 3000 forintot tesz ki a hús ára, ennél a verziónál a kacsazsír és a bor árát is megspórolhatjuk, a fűszereket sültcsirke-fűszersóval (355 forint) is lehet helyettesíteni, a párolt káposztát pedig krumplipürével (1 liter tej 255 forint, 1 kiló burgonya 400 forint, margarin 549 forint). Ez esetben 5394 forintot fog jelenteni az ünnepi sült a szűk család számára.

Töltött káposzta:

10 dkg rizs: 1 kg 700 forint

0,5 kiló darált sertéshús: 1200 forint

őrölt bors: 250 forint

3 gerezd fokhagyma: 1 gumó 60 forint

őrölt pirospaprika: 1400 forint – 1 teáskanál

babérlevél: 145 forint

1 fej vöröshagyma: 75 forint

só: 300 forint

1 liter olaj: 700 forint – 1-2 evőkanál

1 kiló savanyú káposzta: 860 forint

0,5 kilogramm káposztalevél: 570 forint

liszt: 285 forint

300 gramm tejföl: 779 forint

tejföl: 779 forint 40 dkg füstölt tarja: 2000 forint

Azaz 9324 forint 4 fő két étkezésére, ha az olaj, liszt, fűszerpaprika, só és egyéb olyan alapanyagokat is beleszámoljuk, amelyek nagy valószínűséggel megtalálhatók a legtöbbek konyhájában, ezek a fűszerekkel együtt háromezer forinttal csökkentik az étel elkészítésének költségeit.

Mákos/diós bejgli

liszt: 285 forint – 40 dkg

tej: 255 forint – 1,5 dl

vaj: 469 forint – 10 dkg

1 kocka élesztő: 129 forint

egy doboz tojás: 1100 forint – 2 db tojássárgája

1 liter étolaj: 700 forint – 1 evőkanál kell a recepthez

csipet só

kilós cukor: 261 forint – 1 evőkanál szükséges a süteményhez

porcukor: 400 forint

1 alma: 160 forint

15 dkg dió: 570 forint (piaci egészből) vagy darált mák: 780 forint

Ez alapján a saját készítésű bejgli 4329 forintra jön ki, mákossal együtt 5109 forintra, ha minden alapanyagot meg kell vennünk, persze ebbe bele kell kalkulálni az órákig tartó elkészítést.

Ha levonjuk ezekből a már megvásárolt olaj, pirospaprika, cukor, liszt árát, a legolcsóbb, sok munkával – egész hal bontásával, a bejgli saját készítésével – járó karácsonyi menüsor négy főre 16 ezer forintba kerül, csirkesülttel és töltött káposzta nélkül.

A kényelmesebb változat halszeletekkel, kacsasülttel, töltött káposztával két féle házi bejglivel már több mint 30 ezer forint, azt azonban figyelembe kell venni, hogy ezzel már két ünnepi főétkezés is biztosítva van. Az alapanyagok árának meghatározásakor, amit nem lehet kimérten venni, ott a csomagolva vásárolható mennyiség vételárát vettük alapul, listánkban minden szükséges hozzávalót feltüntettünk, mintha egy üres konyhát kellene feltöltenünk a menü elkészítéséhez.

