Orbán Ráhel elmondta, hogyan ismerkedett meg Tiborcz Istvánnal, és milyen apa Orbán Viktor

Orbán Viktor olyan nagypapa, aki munkából hazafelé gyakran meglátogatja az unokáit, és olyan apa, aki besegít a tanulásban – mondta Orbán Ráhel. A miniszterelnök legidősebb lánya arról is beszélt, hogy a történelem és a politika napi szinten téma volt náluk, Horn Gyulát, az egykori magyar miniszterelnököt például Horn Gyula bácsinak kellett szólítaniuk. Azt is elmesélte, hogyan ismerkedett meg férjével, Tiborcz Istvánnal.

Orbán Viktor miniszterelnök legidősebb lánya, Orbán Ráhel, a BDPST Koncept ügyvezetője a Mandinernek adott interjújában elmondta, hogy 16 éves kora óta érdekli a turizmus és a vendéglátás, azóta nagyon tudatosan készült erre a pályára. Mint mondta, a legnívósabb iskolákat kereste Magyarországon és külföldön is, miközben különböző nyári kurzusokon vett részt, nyelveket tanult, illetve dolgozott.

Arra a kérdésre, hogy milyen ember otthon Orbán Viktor, azt válaszolta: olyan nagypapa, aki munkából hazafelé gyakran meglátogatja az unokáit, és olyan apa, aki besegít a tanulásban a francia forradalomról szóló témazáró előtt. Olyan ember, aki bármikor képes egy Gyalog galopp-idézetet mondani, és fejből tudja az összes Rejtő Jenő-könyv első sorát. Nem mellékesen nagyon jó vele römizni – sorolta.

Elmondása szerint náluk a történelem és a politika napi szinten téma, édesapja és nagyszülei is sokat meséltek nemcsak az 1956-os magyar szabadságharcról, hanem a rendszerváltásról és az azt megelőző időkről is. Hozzátette, a szülei számára mindig fontos volt a múlt és a jelen tisztelete is

Horn Gyulát például Horn Gyula bácsinak kellett hívnunk. A tisztelet nálunk nem politikai identitás kérdése

– emelte ki.

Külföldön nem számít, hogy kinek a lánya

A lapnak nyilatkozva arról is beszélt, hogy egy feltámadási misén ismerkedett meg mostani férjével, Tiborcz Istvánnal. Orbán Ráhel elmondta, hogy egy közös barátjuk mutatta be őket egymásnak 2007 márciusában, majd másnap véletlenül újra összefutottak, és elkezdtek beszélgetni. Tiborcz István nagy hatással volt rá, végül később a hagyományos módon, édesapjától kérte meg a kezét.

Külföldi tanulmányaival kapcsolatban arról is beszámolt, hogy rengeteg külföldi barátra és nemzetközi kapcsolatra tett szert, akikkel bárhol, bármikor felhívhatják egymást.

Külföldön nem számít, hogy kinek a lánya vagy, az a lényeg, hogy ki mit tett le az asztalra. Nagyon jókat vitatkozunk egyébként politikáról is, az ideológiai ellentétek sem zavarnak

– tette hozzá Orbán Ráhel, aki tavaly Spanyolországba, Marbellára költözött a családjával, de számukra egy év elég volt külföldön, és azóta visszaköltöztek, újra Budapesten élnek. Az interjúban arról is szó esett, hogy karácsonykor Orbán Viktor mindig angol karácsonyi pudingot főz, ami nem mindig sikerül, de szóba került az is, amikor Horvátországban lencsevégre kapták, amint a földre dob egy használt pelenkát. Erről Orbán Ráhel csak annyit mondott: mindig is tudta, hogy a miniszterelnök lányaként minden lépésére figyelnie kell, és elismerte, hogy akkor hibázott.

(Borítókép: Orbán Ráhel. Fotó: Földházi Árpád / Mandiner)