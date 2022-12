Budapesten razziázott a rendőrség, rengeteg ember számíthat bírságra

A két helyszínen összesen 71 gyorshajtóról készített felvételt a traffipax, vagyis átlagosan óránként 5 autós nem tartotta be az adott útszakaszon a megengedett sebességhatárt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a szabályszegők közigazgatási bírságra számíthatnak.

Az akció során egy ittasan vezető nőt, valamint egy egyedi azonosító jellel visszaélő férfit is elkaptak a rendőrök, velük szemben büntetőfeljelentést tettek. A járőrök egy szabálysértési feljelentést is tettek, miután lefüleltek egy sofőrt, aki engedély nélkül alakította át a járművét. A kocsi forgalmi engedélyét is bevonták az intézkedő rendőrök.

A police.hu oldalon megjelent közlemény szerint közigazgatási bírságban három sofőr részesült, egyikük sebességtúllépés, a másik záróvonal-átlépés, a harmadik pedig a behajtani tilos jelzőtábla figyelmen kívül hagyása miatt.

A BRFK kiemelten kezeli a közlekedésre veszélyes jogsértéseket, ezért a továbbiakban is várhatók hasonló ellenőrzések – figyelmeztetett a hatóság.