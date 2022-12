Bejegyezték Jakab Péter mozgalmát

Mostantól jogilag is létezünk. Ami ennél is fontosabb, hogy mi nemcsak jogilag létezünk, hanem azon túl is. Húszezer jelentkezővel, hús-vér, tenni akaró magyarokkal, jobboldali és baloldali aktivistákkal, hamarosan országos lefedettséggel. Új ellenzéket építünk, amelyik nem alkuszik a Fidesszel!