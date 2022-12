Máté Gábor: Elfelejthetjük a magányt, de karácsonykor nehéz nem észrevenni

Az ünnep érzelmi hátteréről, a gyerekkori traumákról, saját megéléseiről, a „nem vagyok elég jó” érzés kialakulásának okairól és első karácsonyáról is beszélt Máté Gábor kanadai–magyar író, orvos, pszichoterapeuta az Index Kibeszélő című műsorának ünnepi adásában. Arról, hogy miért tör rá sokakra a depresszió ebben az időszakban, azt mondta: karácsony körül nagyon nehéz nem észre venni, hogy egyedül vagy és magányos vagy.

A Kibeszélő idei utolsó, ünnepi adásának vendége Máté Gábor volt, akivel még korábban, könyvének bemutatója után beszélgettünk. Akkor írott interjút is készítettünk vele, amelyet ide kattintva olvashatnak el, ebben az adásban viszont kifejezetten az ünnepek lelki hátteréről, karácsonyi depresszióról és családról beszélgettünk vele.

Az ünnep érzelmi vetületéről úgy fogalmazott Máté Gábor, hogy karácsony körül megvan az elvárás, hogy az emberek boldogok legyenek, összejöjjenek a családdal, ünnepeljék a kapcsolataikat. Azoknak, akiknek ez hiányzik vagy hiányzott valamilyen családi trauma miatt, azok nagyon szenvednek.

Azok, akiket bántottak gyerekkorukban, vagy akiket bántanak most, azoknak nehéz a szívüket kinyitni, mert túl fájdalmas. És ez a világ nagyon bántja, nagyon zúzza az emberi szívet

– mondta a világhírű orvos, aki szerint a szeretet, amelyet a szülő érez, nem elég.

Saját példáját hozva arról is beszélt, hogy ugyan mindig nagyon szerette a gyerekeit, de nem tudta nekik megadni azt a légkört, ahol biztonságban és tényleg szeretve érezték volna magukat.

Tudták, hogy szeretem őket, de nem érezték ezt a szeretet mindig, mert nem voltam ott lelkileg.

A terapeuta azt vallja, minél több trauma ér egy gyereket, annál nagyobb a rizikója nemcsak a függőségre és a mentális betegségre, hanem a fizikai betegségre is. Ugyanakkor úgy véli, ha a trauma hatásait kikezelik, mielőtt a testet megérintené, akkor megóvható az ember a fizikai betegségtől. Ha fizikai betegség jelentkezik, akkor az arra is mutathat, hogy lelki gyógyulásra is szükség van a testi mellett. A trauma, amelynek akár egész életre kiható következményei lehetnek, lehet szexuális, fizikális vagy érzelmi bántalmazás, vagy egy szülő halála, vagy egy rossz válás, agresszió a családban, vagy az, ha a szülőnek valamilyen függősége van.

Karácsonykor nehéz az egyedüllét

Máté Gábor szerint ennek egyik érzelmi mozgatórugója a hiányérzet. A szakember úgy véli, az elvárás, az elképzelés, az ideál és a valóság között sokkal nagyobb a hézag karácsony körül, mint egész évben, mert karácsonykor megvan az elvárás, hogy megtapasztaljuk a szeretetet, az örömet és a boldogságot a családdal. Aki ezt nem tudja megtalálni, annak a szenvedése még nagyobb, és összehasonlítja magát azokkal, akik boldogan összejönnek a családdal és ünnepelnek.

Akik egyedül vannak, azok nagyon szenvednek ebből a hiányból. Egész évben ezt elfelejthetjük, de a karácsony körül nagyon nehéz nem észrevenni, hogy egyedül vagy és magányos vagy

– mondta, hozzátéve, a karácsonyi depresszió másik oka szintén a gyerekkorból ered. Szerinte az a gyerek, aki gyerekkorban bántalmazva volt, vagy valami más ok miatt szenvedett, azt képzeli magáról, hogy „én nem vagyok elég jó”. Ezzel a hittel nő fel, ez a hit vezeti az egész életét. Karácsonykor, ha hiányzik a szeretet és a kapcsolat, akkor ez a hit, hogy nem vagyok elég jó, nagyon fájdalmasan megjelenik, olyan formában, hogy „azért nem szeretnek, azért nincs kapcsolatom, mert én nem vagyok elég jó”. Miközben lehetne ez másként is.

Az a tény, hogy létezem, elég kell legyen ahhoz, hogy engem szeressenek, ünnepeljenek, meghalljanak, lássanak, szeressenek

– hangsúlyozta. A szakember szerint üresség lesz abban a gyerekben, aki a szülei nehézségei vagy stressz miatt, vagy a szülők saját lelki bajai miatt nem kapta meg azt a benyomást, hogy elég a szülőknek. Nem azért, mert a szülők nem szerették, hanem azért, mert nem tudták erről meggyőzni. Ennek az ürességnek az oka pedig nem más, mint az, hogy nem voltunk elegek a szüleinknek ahhoz, hogy ők boldogok legyenek velünk.

Máté Gábor: Elfelejthetjük a magányt, de karácsonykor nehéz nem észrevenni

Máté Gábor szerint a fogyasztói világban sokat kompenzálunk és sok gyerek kap fizikai ajándékokat, épp azért, mert a szülők képtelenek a lelki ajándékot megadni a gyerekeiknek. A lelki melegség hiányát kompenzálja a szülő azzal, hogy ajándékot ad neki. Ugyanakkor úgy véli, van valami az emberi természetben, ami adni akar és bőkezű akar lenni másokkal. Karácsonykor is ez történik, bár túlzásba visszük, eltúlozzuk, de maga az a kívánság, hogy bőkezűek és kedvesek legyünk, igazi emberi érzést képvisel.

(Borítókép: Máté Gábor. Fotó: Zöld Fanni / Index)