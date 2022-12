Rusvai Miklós elmondta, mikor tetőzik a járvány

Rusvai Miklós szerint a legtöbb fertőzést most is a koronavírus okozza, de feljövőben van az influenzavírus-fertőzés és az óriássejtes RSV-vírusfertőzés is. Ennek a három vírusnak az együttes neve a tridémia, amelyről itt írtunk bővebben.

Az állatorvos, virológus elmondta, hogy ezek mellett a metapneumovírus, a rhinovírusok, az adenovírusok és még számos, úgynevezett náthavírus okoz légzőszervi fertőzést. A tünetek pedig továbbra is a klasszikus náthatünetek, mint az orrfolyás, köhögés, nehezített légzés, tüsszögés és a hőemelkedés.

Elmondása szerint a koronavírussal, az influenzával és a náthával könnyebb dolgunk van, mert azokat már ismerjük, de az óriássejtes vírussal más a helyzet. Az RSV ugyanis hasonló tüneteket okoz, de laboratóriumi teszteléssel kimutatható.

Az óriássejtes vírus annyiban rosszabb, mint a mostani omikron koronavírus-fertőzés, hogy a mélyebb légutakat támadja

– mondta Rusvai Miklós az InfoRádiónak, hozzátéve, hogy az RSV így elsősorban tönkreteszi a tüdő hólyagocskáinak és hörgőinek sejtjeit, és azok összeolvadását okozza. Ennek következtében az összeolvadt sejtek 30-40-szer nagyobbak lesznek, emiatt nevezzük óriássejtes vírusnak.

A szakember arról is beszélt, hogy a RSV és a többi náthavírus ellen nincs vakcina, de a maszkviselés, a távolságtartás, a gyakori kézmosás és fertőtlenítés sokat segíthet a védekezésben. Úgy véli, a karácsonyi időszakban a rokonlátogatások és a bevásárlási roham miatt a távolságtartás is nehezebb lesz, ezért elképzelhetőnek tartja, hogy a következő hetekben inkább fokozódik majd a járvány, mint csökken.