Sorba törték be a parkoló autók ablaküvegét egy budapesti utcában, többeket is előállítottak

A Bérkocsis utcában, és a Tolnai Lajos utcában is kellemetlen karácsonyi meglepetés érte az ott parkoló autók tulajdonosait, ugyanis több tucat kocsi ablaküvegét törték be. Egy olvasónk beszámolója szerint az utcában az ő autójuk volt az egyetlen, amelyik megúszta a rongálást, mert a Józsefvárosi Önkormányzat előtt parkoltak le, közvetlenül a térfigyelő kameránál. Még bosszankodtak is, hogy csak ott találtak helyett, de később, amikor visszatérve az autójukhoz észlelték, hogy körülöttük minden jármű bal első ablakát betörték, utólag már nem bánták, hogy csak ott volt hely.

Az elkövető vagy elkövetők útja a törött üvegeket nézve nyomon követhető, mielőtt lefordultak volna a Tolnai Lajos utcába, a Bérkocsis utcában rongálták a parkoló autókat; itt a járművek jobb oldali ablakai estek áldozatul.

TikTokra is felkerült egy videó, ahol egy járókelő megdöbbenve kamerázza, hogy ameddig csak sétál, betört autóüvegeket lát.

A videó alatti hozzászólásokban voltak, akik a napokban több környékbeli utcában is láttak betört autóablak üvegeket, köztük a Kiskőrös utcában, vagy akár a Somogyi Béla utcában. Korábban történt esetről a rendőrséghez nem érkezett bejelentés.

Lapunk megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közölte, hogy a józsefvárosi nyomozók a bűncselekmény elkövetésével összefüggésben egy 12 és egy 13 éves fiút, valamint egy 14 éves lányt azonosítottak. Őket a budapesti rendőrök 2022. december 24-én 15 óra körül a Nyugati téren elfogták és előállították a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra.

A nyomozók a 14 éves lányt 36 rendbeli kisebb kárt okozó rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, az eljárásban szabadlábon védekezik.