Lélegzetelállító videó készült a Megyeri híd tetejéről

A Magyar Közút az elmúlt napokban karácsonyfává alakította az M0-s autóúton található Megyeri hidat. Most egy olyan TikTok-videót tettek közzé, amelyben a hidat belülről is részletesen bemutatják, és olyan helyekre vezetik a nézőket, ahol eddig csak kevesen járhattak.

A 35 emelet magas Megyeri híd pilonjai az elmúlt napokban száz méter magas karácsonyfává alakultak. A Magyar Közút folyamatosan beszámolt közösségi oldalain az immár hagyománynak mondható ünnepi attrakcióról. A látványosságnak hatalmas sikere van az online térben és a helyszínen is, rengetegen keresték fel szenteste és karácsony első napján is az ünnepi díszbe öltözött hidat.

Kilátás a hídról

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Magyar Közút most egy exkluzív videót tett közzé hivatalos TikTok-oldalán, ahol nemcsak kívülről mutatja be az ország egyik legnagyobb és legkedveltebb hídját, hanem betekintést enged a híd belsejébe és a legmagasabb pontjára is, ahonnan még lélegzetelállítóbb látványt nyújtanak a száz méter magas, karácsonyfává alakított pilonok.

Az érdeklődők még ma, vagyis december 26-án sötétedéstől egészen másnap hajnalig tekinthetik meg személyesen is a zöldre festett pilonokat. Ezt követően december 30-tól január 1-jéig, vagyis a hét végén pompázik újra zöld színben a Megyeri híd az esti órákban.

(Borítókép: Karácsonyfát megjelenítő díszkivilágítás a Megyeri híd pilonjain 2022. december 24-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)