Elnöki kegyelmet kaptak a Budaházy-ügy egyes vádlottjai

Novák Katalin köztársasági elnök közleményét, amelyet a Sándor-palota adott ki, változtatás nélkül közöljük:

December közepén érkeztek meg hozzám az úgynevezett „Budaházy-ügyben” érintettek kegyelmi kérelmei. Mint ismert, 17 személlyel szemben zajlik még ma is, 13 év elteltével büntetőeljárás. Sajnálatosnak tartom, hogy a bíróság közel másfél évtized alatt sem tudott jogerős döntést hozni.

Alapos mérlegelést követően úgy döntöttem, hogy különválasztom azon személyek ügyét, akiket a bíróság első fokon felmentett, illetve ahol az elkövetett cselekményt csekélyebb súlyúnak ítélte meg. Az eljárás további elhúzódása számukra aránytalan sérelmet jelentene a kiszabható büntetéshez képest. Az előzetes letartóztatásban töltött idő és a 13 éve tartó vesszőfutás az érintetteket és családjaikat alaposan megpróbálta. Hét személy esetében ezért eljárási kegyelemről döntöttem.

Az ügy terheltjei közül azonban többeket súlyos vádakkal illettek, az elsőfokú bíróság bűnszervezetben való elkövetést is megállapított, és jelentős büntetés kiszabása mellett döntött. Esetükben olyan súlyos cselekményekről szól a vád, hogy csak jogerős bírósági ítéletet követően tartom helyesnek dönteni az ő kegyelmi kérelmeikről.

Az úgynevezett Budaházy-ügy is rámutat arra, hogy a bírósági eljárások észszerűtlen elhúzódása elfogadhatatlan, és sérti az emberek igazságérzetét. Felhívom a jogalkotó és jogalkalmazó szerveket, hogy tegyenek lépéseket a bírósági döntéshozatal felgyorsítása érdekében.

Már 13 éve húzódik az ügy

Budaházy Györgyöt idén márciusban ítélte 17 év börtönbüntetésre a bíróság . Ez idáig börtönbüntetését töltötte, októberben azonban több, hozzá közel álló személy is arról számolt be, hogy elengedik, és bűnügyi felügyelet alá helyezik. Ezt írta Budaházy Edda, valamint az elítélt férfi ügyvédje, Gaudi-Nagy Tamás is.

A pernek Budaházy György mellett 16 vádlottja volt, a Fővárosi Törvényszék első alkalommal 2016-ban ítélte bűnösnek Budaházy Györgyöt és a 16-ból 14 vádlottat, egyéb, kisebb súlyú, járulékos bűncselekmények elbírálása mellett a legsúlyosabb vádpontban, terrorcselekmény bűntettében.

Budaházy György akkor 13 év fegyházat kapott, az ítéletben a törvényszék azt állapította meg, hogy Budaházy és egy társa indították útjára a Hunnia Mozgalmat, azzal a céllal, hogy az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után, a 2006-os őszt követően tovább szítsák a feszültséget. Ebben szerepelt az is, hogy nyíltan szembe akartak menni a kormánnyal és az általuk nem tolerált társadalmi csoportokkal, ezért kormánypárti országgyűlési képviselők ingatlanjai ellen Molotov-koktélos támadásokat intéztek.

Az ítélet ellen akkor az ügyészség és a védőoldal is fellebbezett, az ügy a Fővárosi Ítélőtábla elé került, amely 2018-ban azt a döntést hozta, hogy hatályon kívül helyezi az eredeti elsőfokú ítéletet, és új eljárásra kötelezi a törvényszéket.

(Borítókép: Novák Katalin 2022. május 16-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)