Itt a rendőrség nagy bejelentése szilveszterre

Petárdázni idén szilveszterkor is tilos, a legális árusoktól vásárolt tűzijátékok december 31-én 18 órától január 1-jén reggel 6 óráig használhatók – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba sorolt tűzijátékokhoz egész évben hozzá lehet jutni, de a 3. osztályba sorolt termékek csak december 28. és 31. között vásárolhatók.

A 3. osztályba sorolt tűzijátékok december 31-én 18 óra és január 1-jén 6 óra között használhatók, ehhez engedély nem kell – közölte az ORFK a rendőrség honlapján.

A fel nem használt, 3. pirotechnikai osztályba tartozó, valamint bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket szilveszter után öt napon belül vissza kell vinni a forgalmazónak, aki köteles térítésmentesen visszavenni.

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket 14, a 2. osztályba tartozókat 16 éves kortól lehet megvásárolni és használni, míg a 3. osztályba tartozókat csak nagykorúak vehetik meg.

Azt tanácsolták, hogy pirotechnikai terméket csak működési engedéllyel rendelkező árustól vásároljanak. Felhívták a figyelmet arra, hogy aki illegális árustól vásárol, magát és a környezetét is veszélyezteti.

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz. Arra is figyelmeztettek, hogy a tűzijátékokat távol kell tartani más tűzveszélyes anyagoktól. Gyermekek elől mindig legyen elzárva.

A petárda tiltott, használata rendkívül veszélyes

Petárdázni, ahogy a korábbi években, idén is tilos, a petárda birtoklása is tiltott, aki a tilalmat megszegi, és petárdázik, szabálysértést követ el, ami 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Magyarországon is minden évben történnek kisebb-nagyobb petárdabalesetek. A felrobbant petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést is okozhat: végtagroncsolódás, halláskárosodás lehet a következménye. Petárdázni idén szilveszterkor is tilos, a legális árusoktól vásárolt tűzijátékok december 31-én este hat órától január 1-jén reggel hat óráig használhatók.

(Borítókép:Pirotechnikai eszközök bemutatója egy rákospalotai ideiglenes pirotechnikai üzlet mellett 2015. december 28-án. Fotó:Mohai Balázs / MTI)