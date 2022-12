Orbán Viktor visszakozik az IMF-től?

Csaba László fel kellene venni a kapcsolatot a Valutaalappal. A közgazdász, Orbán Viktor egykori tanácsadója azt is elmondta, miért lenne ez jó Magyarország számára.

Fel kellene venni a kapcsolatot az IMF-fel, Orbán – ha kell – kész lenne erre is – mondta a Hírklikknek Csaba László, akitől azt kérdezték: elképzelhetőnek tartja-e, hogy a jelenlegi hatalom az IMF segítségét kéri, noha anno hangos csinnadrattával és durván kiebrudalták Magyarországról.

A közgazdász, egyetemi tanár még hozzátette: „ebben egyetlen dolog a mérvadó, a vastag bőr. Több okot is felsorolt, ami miatt hasznos lenne felvenni a kapcsolatot a Valutaalappal. Csaba László szerint több ok miatt is igen hasznos lenne felvenni a kapcsolatot az IMF-fel. Elsősorban, egy folyó beszélgetés végén aláírnak egy egyoldalas papírt, amire alapozva baj esetén könnyebb megállapodást elérni. A közgazdász szerint ha meg kell állapodni, sokkal jobb üzletet lehet kötni, ha van már kapcsolat, mintha a sarokba szorítva vitatkozunk az egyes pontokról.

A második szempont, hogy egy ilyen kapcsolatfelvétel azt az üzenetet hordozná, hogy a kormányzat tisztában van a helyzet rossz mivoltával, ez elhárítja a spekuláció harmadát vagy akár a felét is

– mutatott rá Csaba László. A lapnak adott interjújában emlékeztetett: 2008 szeptemberében az akkori kormány azt üzente a „business as usual” költségvetési tervével, hogy nincs tisztában a helyzettel, s ezzel kihívta maga ellen a sorsot, azaz a spekulációt.

Egy ellenkező tartalmú üzenet, a kapcsolatfelvétel az IMF-fel azért lenne jó, mert azt üzenné, hogy a kormány tisztában van a valós helyzettel

– vélekedett a közgazdász. Szerinte a pénzpiacon „a lélektan ma már legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a fundamentumok”. A szakember kiemelte, amikor a kormány olyan jelzést ad, tisztában van a gondokkal, dolgozik az orvosláson, akkor nemcsak a Valutaalapot nyugtatja meg ezzel, hanem a piacokat is.

Újabb fordulat jöhet

Csaba László hangsúlyozta, ennek a kormányzatnak soha nem okozott gondot, ha 180 fokos fordulatot kellett végrehajtani akármilyen területen.

Ez történt az IMF-fel is: 2011-ben komoly uszítás folyt itthon a Valutaalap ellen, ám a görög válság harmadik hullámában olyan helyzet alakult ki, hogy mégis ismét az IMF-hez kellett fordulnunk

– mondta a közgazdász. Mint fogalmazott: ez is mutatja, hogy „ezt a kormányt nem zavarja, ha mindenféle kanyarokat kell csinálni, a propagandagépezetük szorgalmasan azt harsogja, amit a kormány megrendel”.

Csaba László, aki korábban egy ideig Orbán Viktor tanácsadója is volt, úgy gondolja, a miniszterelnök

Olyan, hogy ha lehet, szembeszáll, megmutatja, hogy mennyire kemény, de ha nem lehet... akkor nem lehet.

Véleménye szerint „presztízsveszteséget okozna a visszatérés az IMF-hez, ám a PR-gépezet segítené itthon megmagyarázni, mi miért történt”.

Ha pedig fokozatosan, előkészítve történne ez a közeledés, akkor az segítené a bizalmi légkör kialakítását a nemzetközi színtéren

– fogalmazott.

(Borítókép: Csaba László 2012. március 12-én. Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index)