Ezek a posták már biztosan újranyitnak

A HAON és a HEOL is újranyíló postákról számol be az ország különböző pontjain. A rezsiárakra és fenntartási költségekre hivatkozva a Magyar Posta Zrt. rengeteg postahivatalt zárt be ideiglenesen novemberben, a zárási hullám után azonban most egy nyitási hullám tanúi lehetünk.

Ahogy a Heves Megyei Hírportál is írja, Gyöngyös önkormányzata tárgyalásokat folytatott a mátrafüredi posta újranyitásáról, amit a Magyar Posta bizonyos feltételekért cserébe meg is tesz. A tárgyalások során kiderült, hogy a zrt. nem csupán a rezsiárak miatt döntött a bezárás mellett, hanem az egyéb fenntartási költségek, mint a kifizetendő bérek, miatt is. Ezeknek fejében egy 40 milliós támogatásért cserébe hajlandóak lettek volna a létesítményt újra üzembe helyezni,

melyet a képviselő-testület nem fogadott el.

A gyöngyösi önkormányzat ezért azt a javaslatot tette, hogy az öt állandó lakossal rendelkező Mátraházán lévő posta helyett nyisson ki inkább a hétszáz lakosú mátrafüredi egység, a rezsiköltségek 100%-át átvállalják, emellett a nagyobb postafiók többletköltségeit – mely éves szinten 2,8 millió forint – is ők állják.

Hasonló egyeztetéseket végzett Debrecen városvezetése is – számolt be róla a Hajdú-Bihar Megyei Hírportál. A város polgármestere kedd délután egy Facebook-posztban úgy fogalmazott:

A Magyar Postával abban állapodtunk meg, hogy a Jánosi utcai, illetve a Galamb utcai hivatalok újra kinyithatnak. Ezzel egyidejűleg az Ifjúság utcai posta működése átmenetileg szünetel, tekintettel arra, hogy a mintegy 200 méterre lévő Füredi úti bevásárlóközpontban is igénybe vehető a szolgáltatás. Az önkormányzat szerepet vállal a többletköltségek finanszírozásában: nettó 65 millió forinttal járulnak hozzá a két posta nyitvatartásához 2023-ban.

A zárási hullám után nem sokkal megkezdődtek a tárgyalások az egyes települések önkormányzataival a bezárt posta helyek újranyitásáról, melynek köszönhetően több településen ismételten üzemelnek január elejétől a létesítmények, a tárgyalási és újranyitási hullám pedig tovább folytatódik.