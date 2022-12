Akik hozzánk menekítik gyermekeiket saját oktatási rendszerük elől

Nem tudjuk, hogy pontosan hányan vannak, de azt igen, hogy a Magyarországon élő kínaiak miért jönnek hozzánk, mennyire céljuk az integráció és mit gondolnak saját oktatási rendszerükről. Az antropológus kutató azt is elmondja, hogyan tekintenek a keleti kultúrából érkezők legfontosabb év végi ünnepeinkre, és mikor jön el az ő ünnepük, amikor még a boltjaikat is bezárják.

Műanyag mikulások, olcsó karácsonyfadíszek és fényfüzérek, ismeretlen eredetű pirotechnikai termékek és persze cipők meg ruhák minden mennyiségben. A Magyarországon élő kínaiakhoz nagyon sokan ezeket a termékeket, illetve az ezekkel összefüggő üzletelést társítják, arról azonban alig van fogalmunk, hogy a karácsony és a szilveszter európai gyökerű ünnepeiről mit tudnak és mit gondolnak. Csak üzletet látnak bennük, vagy integrációjuk fontos építőelemeiként tartják számon?

Beck Fanni, a CEU antropológus kutatója ennek megválaszolása előtt arra hívja fel a figyelmet, hogy egyfelől a magyarok jelentős része is üzletet lát a karácsonyi ajándékozási szokások mögött, másfelől nem lehet egy kalap alá venni a magyarországi kínaiakat.

Különböző időpontokban és különböző célokkal érkeztek hazánkba, ebből következően pedig más és más ambícióik vannak,

eltérő módon és mélységeben integrálódtak a hazai társadalomba. Köztük éppúgy megtalálhatóak a vallástalanok, mint a keresztények, Kőbányán például több keresztény gyülekezetet is működtetnek, de a rendszeres találkozókat tartanak az itt élő kínai Jehova tanúi közösség tagjai is. A kereszténység tehát nem ob ovo ismeretlen előttük, s bár az kétségtelen, hogy az anyaországban a helyi gyökerű világvallások, mint a konfucianizmus vagy a buddhizmus dominánsabbak, azok erkölcsi, morális értékrendje nem tér el alapvetően a keresztényekétől, tehát európai-kínai kulturális szembenállásról nem beszélhetünk.

A magyarországi kínaiak számaránya azért nehezen meghatározható, mivel hiába szerzett valaki magyarországi lakcímet, nehezen követhető, hogy egyáltalán az országban tartózkodik-e. A KSH erre vonatkozó számait mindenképpen fenntartásokkal érdemes kezelni - húzta alá a kutató. A letelepedési kötvények sem adnak támpontot, hisz azzal a jogot az egész család megkapja a letelepedésre, de nem tudni, hogy közülük hányan éltek vele, miközben ezzel a papírral szabadon utazhatnak a schengeni zóna országaiban is, tehát lehet, hogy ideiglenesen egy másik uniós tagállamban tartózkodnak.

Kereskedők és kötvényesek

A '90-es évektől kezdve Kínából jellemzően kereskedelmi céllal érkeztek, és elsősorban gyermekeik által nyertek intimebb betekintést a magyar családok ünnepeibe; látják a szobában felállított fenyőfát, így – ha az ünnepet nem is élik meg, de valamit megértenek a karácsony ünnepköréből.

A letelepedési kötvényesek a kereskedőkhöz képest alapvetően más szociokulturális közegből jöttek, ők sokkal jobban érdeklődnek az európai értékek iránt, de inkább csak, mint külső szemlélők tekintenek az ünnepeinkre. Az ünneplés a kínaiaknál is nagyon mélyen beágyazódott szokás. A karácsonynál a kínai újév még azoknál is sokkal meghatározóbb ünnep, akik már 30-40 éve itt élnek Magyarországon. Ez egyébként az utcákon is látható, hisz december 25-én és 26-án a kínai üzletek nem zárnak be, szemben január 22-ével - ekkor ünneplik ugyanis 2023-ban a holdújévet; ők akkor tartanak hosszabb pihenőt, ez az ünnep számukra érzelmileg is gazdagabb.

Az efféle különbözőségek ellenére is összességében még mindig inkább befogadónak tekintik Magyarországot, elfogadható célország vagyunk számukra. Az első Covid hullám elején volt bizonyos fokú visszaáramlás Kínába, mert jobban bíztak a járvány ottani kezelésében, ma azonban már a Covid zéró tolerancia kínai politikáját túlzásnak tartják, erre utalnak az ottani demonstrációk és az itteniek vélekedése is.

A kínai gazdaság prosperálóbb mint a magyar

A visszamenni vagy maradni kérdését nem csak a saját szempontjaik alapján válaszolják meg, gyermekeik jövőjének tervezése legalább ilyen fontos. Ezt az attitűdöt jelzi sok kínai szülő szándéka, hogy a gyerekek a magyar oktatási rendszeren keresztül integrálódjanak a társadalomba, de e mellett a stabil kínai nyelvtudásra, és az otthoni rokoni kapcsolatok ápolására is hangsúlyt helyeznek, hogy nyitva hagyják a kaput a hazatérés előtt is. Azt ugyanis világosan látják, hogy a kínai gazdaság ma már prosperálóbb a magyarnál, több lehetőséget és jobb perspektívát rejt számukra mint a magyar. Az is szembetűnő, hogy sok kínai tanulót iratnak be angol-, illetve német-magyar két tannyelvű vagy nemzetiségi iskolába, ami egy másik jövőképet rajzol ki, a nyugat felé való nyitottságukra utal. Mindez persze csak azok számára szempont, akiknek a megélhetésük biztosításához dolgozniuk kell.

A letelepedési kötvényesek nem ilyenek. Ők nem végeznek termelői tevékenységet, vagy csak az adott család egyes tagjai (a férj vagy feleség) jellemzően Kínában.

Azért jönnek Európába, Magyarországra, hogy élvezzék az életet, friss levegőt szívjanak, ismerkedjenek a kultúránkkal, nem utolsósorban pedig menekítik a gyermekeiket a kínai oktatási rendszer "őrlőfogai közül". A legtöbben ugyanis úgy látják, hogy az anyagilag, pszichésen és időtartamát tekintve is (reggel 6-tól este 11-is tanulnak) túlságosan megterhelő a gyereknek és a családnak. Már a bölcsődés korban elkezdődik a képességfejlesztési, oktatási hajsza, miközben a feltörekvő kínai középosztály egyre markánsabban fogalmazza meg, hogy az ő gyermekeiket is megilleti az európai társaiknak kijáró nyugodt, önfeledt gyerekkor. Ebből a szempontból Magyarországon kisebb a terhelés, a különórák megfizethetőbbek, több a szabadidő; összességében egészégileg, anyagilag és érzelmileg is kedvezőbbek a gyermeknevelési körülmények itt, mint Kínában.

