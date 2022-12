Orbán Viktor és Novák Katalin is búcsúzik XVI. Benedektől

2022 utolsó napján meghalt XVI. Benedek emeritus pápa, akitől többek között Novák Katalin köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is elbúcsúzott. A külföldi vezetők is lerótták tiszteletüket a katolikus egyház egyik meghatározó alakja előtt.

Novák Katalin köztársasági elnök a közösségi oldalán rótta le tiszteletét XVI. Benedek emeritus pápa előtt. „Isten nyugosztalja XVI. Benedek papát!” – üzente. Orbán Viktor miniszterelnök azt írta,

Isten nyugosztalja Őszentsége XVI. Benedek emeritus pápát!

A miniszterelnök egy közös képet is mellékelt a bejegyzéshez.

Kásler Miklós volt miniszter, Nagy István agrárminiszter és Kovács Zoltán államtitkár szintén hasonló szavakkal búcsúzott el tőle.

A Jobbik XVI. Benedek pápa saját szavaival búcsúzott a katolikus egyház egykori fejétől: „Csak az élhet a reményből kiindulva, aki a halálban nagy reménységet lát. Ha az embert vízszintes dimenziójára redukáljuk, az élet elveszíti mély értelmét. Az embernek szüksége van az örökkévalóságra, és minden más remény túlságosan korlátozott számára. Az ember csak akkor értelmezhető, ha van egy olyan Szeretet, amely túlmutat minden elszigeteltségen, a halált is beleértve, túl minden téren és időn. Az ember csak akkor találja meg önmaga mély értelmét, ha van Isten. Mi tudjuk, hogy Isten belépett életünkbe, és így szól hozzánk: »Én vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog«.”

Magyarország kormánya is azt írta: „Isten nyugosztalja XVI. Benedek pápát.”

A világ vezetői is búcsúznak

Olaf Scholz német kancellár is lerótta tiszteletét XVI. Benedek pápa előtt. „A világ a katolikus egyház meghatározó alakját és egy okos teológust veszített el.”

Rishi Sunak brit miniszterelnök is megrendülten értesült a halálhírről. Mint írja, XVI. Benedek pápa 2010-es látogatása az Egyesült Királyságban „történelmi pillanat volt a katolikusok és a nem katolikusok számára egyaránt”.

Az egyházi vezetők is búcsúznak

Erdő Péter is szívszorító üzenettel búcsúzik XVI. Benedektől. „Mély fájdalommal fogadtam Benedek pápa halálhírét. Teológusként, bíborosként, hivatalban lévő, majd visszavonult pápaként meghatározó személyisége volt egyházunk életének. Világosságot és derűt sugárzott még gyengesége és betegsége éveiben is. Személyében korunk legnagyobb katolikus teológusa távozott közülünk” – írta az MTI-hez eljuttatott nekrológjában Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.

Vincent Nichols, a római katolikus egyház angol bíborosa, Westminster érseke és az Angliai és Walesi Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is elbúcsúzott XVI. Benedektől. Azt mondta, Benedek „a XX. század egyik legnagyobb teológusa” – számolt be a The Guardian.

Mint megírtuk, 95 éves korában, december 31-én délelőtt 9 óra 34 perckor meghalt Joseph Aloisius Ratzinger német teológus-pap, aki XVI. Benedek néven 2005 és 2013 között a katolikus egyház feje volt.

Az elmúlt kilenc évben, amióta idős kora miatti fogyatkozó erejével indokolva bejelentette a pápai hivatalról a lemondását, hivatalos megszólítása: Őszentsége XVI. Benedek, emeritus pápa (vagyis kiérdemesült pápa) volt.

(Borítókép: Orbán Viktor és XVI. Benedek 2010. december 6-án. Fotó: Eric Vandeville – Vatican Pool / Getty Images)