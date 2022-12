Novák Katalin: Útkereszteződésben élünk, ahol nem elég a fifikás magyar észjárás

„Isten csodája, hogy még áll hazánk!” – kezdte évköszöntő beszédét Petőfi Sándort idézve Novák Katalin köztársasági elnök.

Az államfő elmondta, valamennyien azt szeretnénk, ha az idei esztendő könnyebb lenne, mint amit magunk mögött hagytunk, vagy ha könnyebb nem is, legalább nehezebb ne legyen. Ha mégis nehezebb lesz, akkor legalább tudjuk, hogyan kell megküzdenünk.

Novák Katalin szerint egy új, talán nehezebb esztendőnek nekivágni úgy lenne jó, ha a gondokat minden magyar ember egyszerre letehetné. Ha magunk mögött hagyhatnánk a megélhetésért folytatott küzdelmet, a bizonytalan jövő által okozott aggodalmat, a háborús fenyegetés félelmét.

– mondta a köztársasági elnök, akinek a beszédét feliratozták, hogy a hallássérültek is könnyen megértsék.

Erős, küzdő, válságálló nemzet a magyar, amelyet kemény fából faragtak. Szorgalommal, kemény munkával kell megdolgoznunk az eredményekért – jelentette ki az államfő.

A történelem arra is megtanított minket, hogy legnagyobb gyengeségünk a széthúzás, legnagyobb erősségünk az összefogás. Most nem a csüggedés, hanem az összekapaszkodás ideje jött el. Most tudunk tenni azért, hogy a legmagányosabbak is érezzék: nincsenek egyedül