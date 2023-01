Soproni Tamás nem látott kézcsókolgatást, Kunhalmi Ágnes szerint lobbizni kell

A kormány által adott rezsitámogatás megosztja az ellenzéki pártokat: a DK politikai bosszúról beszél, a Momentum szerint félre kell tenni a kicsinyes játszmákat, az MSZP a kerületek és az emberek érdekeit tartja fontosabbnak, és a kormánytól azt kéri, tárgyaljanak a támogatásból kimaradt önkormányzatokkal is. Soproni Tamás terézvárosi polgármester és Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke nyilatkozott az Indexnek.

Január 2-án tette közzé a kormány azt a listát, amelyen az összesen 44 milliárd forintos rezsitámogatásban részesülő, tízezer főnél nagyobb települések és budapesti kerületek szerepelnek. Pontosabban 138 településről és 17 fővárosi kerületről van szó; azok az önkormányzatok kaptak támogatást, amelyek előzetesen Balla György miniszteri biztossal és Láng Zsolt kormánybiztossal egyeztettek. A közzétett lista szerint a III., a IV., a IX., a XI., a XV. és a XVIII. kerület nem kap támogatást.

A Demokratikus Koalíció bejelentette, hogy fővárosi polgármestereik pert indítanak, mert Orbán Viktor „politikai bosszúból megtagadta a kerületek rezsitámogatását”.

Budapest lakosságának egyharmadától, összesen 620 ezer embertől tagadta meg az Orbán-kormány a budapestiek adóiból is fizetett rezsitámogatást pusztán azért, mert ellenzéki vezetésű önkormányzatot választottak. Egyetlen fillér segítséget sem kapott a fővárosnak szánt nyolcmilliárd forintos rezsikompenzációból öt, DK-s polgármester által vezetett kerület – a III., a IV., a XI., a XV. és a XVIII. kerület –, valamint Ferencváros sem

– közölte az ellenzéki párt. Azt is hozzátették, hogy a DK-s vezetésű kerületek a megítélt fővárosi kompenzáció átlagos összegére, kerületenként 471,5 millió forintra tartanak igényt.

A DK azonban lényegében elismerte, hogy a támogatásból kimaradt önkormányzatok polgármesterei elmulasztották az egyeztetést Láng Zsolt kormánybiztossal. A párt álláspontja szerint a DK-s polgármesterek korábban per helyett inkább közösen tárgyaltak volna a rezsikompenzációról, mert nem akartak egyénileg alkudozni a pénz kiosztásával megbízott kormánybiztossal, de „a tárgyalás lehetőségét jogtalanul megtagadták tőlük”.

A DK magyarázatát gyengíti, hogy a DK-s Niedermüller Péter vezette VII. kerület több mint háromszázmillió forint rezsitámogatást (300 345 518 forintot) kapott, mert az erzsébetvárosi polgármester elment a kormánybiztossal való egyeztetésre.

Láng Zsolt egy január 3-i sajtótájékoztatón a támogatásokról azt mondta: pártállástól, politikai hovatartozástól függetlenül minden magyar településnek igyekeznek segíteni. A kormánybiztos azt is kiemelte, hogy a több mint tízezer lakosú települések vezetőivel egyenként egyeztettek, csak azokkal nem, amelyek vezetői nem mentek el a megbeszélésre. A támogatást az alapvető közszolgáltatások fenntartására adja a kormány a háború és a brüsszeli szankciók miatt kialakult gazdasági helyzetben.

Sajnálja polgármestertársait

A fővárosban Terézváros részesült a legkevesebb támogatásban, több mint 76 millió forintról döntött a kormány. Soproni Tamás szerint a VI. kerületnek szánt kompenzáció irreálisan alacsony rezsikiadásaik inkább milliárdosra tehető emelkedéséhez képest.

„Érdekelne, milyen függvény alapján határozta meg a kompenzációt a kormány, hiszen a nálunk jelentősen kisebb és jómódúbb V. kerület például hétszer nagyobb kompenzációt kapott. A tartalékainkból természetesen képesek leszünk a lakókat érintő szolgáltatások elvonása nélkül túlvészelni ezt az időszakot, annak ellenére is hogy a kormány a korábban elvett gépjárműadórészt a jövő évi költségvetésben sem adta vissza, de az úgynevezett szolidaritási hozzájárulást brutálisan, közel kétszeresére emelte” – nyilatkozta az Indexnek a polgármester, aki még nem tudja, hogy a rezsitámogatást mikor kapja meg a VI. kerület, de az összeget természetesen az energiakiadásaikra fogják fordítani.

A kérdésre, hogy megköszöni-e a kormánynak a támogatást, Soproni Tamás azt válaszolta: azt köszönné meg, ha politikai oldalaktól függetlenül normális együttműködés jönne létre a kormány és a budapesti önkormányzatok között.

Sajnos ma partneri viszonyról szó sincs

– jegyezte meg, de elismerte, hogy a Láng Zsolt kormánybiztossal folytatott előzetes egyeztetésük normális hangnemben zajlott.

„A kormánybiztos úr figyelmét többek között arra is felhívtam, hogy az önkormányzatok feladata az energia- és gazdasági válságban az, hogy az egyre nehezebb körülmények közé kerülő lakókat megsegítsék, ahogy mi is tettünk például azzal, hogy havi hatezer forintról tizennégyezer forintra emeltük a fűtéstámogatást, vagy épp az Energiaklubbal közösen energiatanácsadó irodát nyitottunk. Ezek a szociális feladatok óhatatlanul újabb terheket jelentenek az önkormányzatoknak” – fogalmazott a polgármester lapunknak.

Arról is kérdeztük, mit szól hozzá, hogy a fővárosban öt, DK-s polgármester által vezetett kerület, illetve Ferencváros sem kapott támogatást, és emiatt a Gyurcsány Ferenc vezette ellenzéki párt pert indít, illetve „politikai bosszút” említ.

Nagyon sajnálom polgármestertársaimat, hiszen egy cipőben járunk, ugyanúgy teljes erőbedobással dolgozunk a kerületünkben élőkért

– válaszolta Soproni Tamás.

Óbuda DK-s polgármestere, Kiss László szerint „nyilvánvaló szándék a kormány részéről, hogy megossza a budapesti polgármestereket”, Facebook-oldalán azt is közölte: őszintén meglepi, hogy szép számmal vannak olyan ellenzéki polgármesterek, akik bedőlnek a kormánynak, és „megcsókolják a morzsákat dobáló kezet”.

Utóbbira Soproni Tamás úgy reagált: nem érti Kiss László megjegyezését, mert nem találkozott kézcsókolgató ellenzéki polgármesterrel. Azzal egyetért, hogy a kormány szándéka a budapesti polgármesterek megosztása lehet. „A kormánynak minden adat a rendelkezésére állt, és minden lehetősége megvolt, hogy a településszerkezet, terület és lakosságszám alapján kompenzálja az önkormányzatokat” – közölte a polgármester. Azt is hozzátette: legjobban a kerületek helyett számtalan feladatot – közvilágítást, közművek, közösségi közlekedés – ellátó Fővárosi Önkormányzatot hiányolja a csomagból.

A Momentum beolvasott a DK-nak

A Momentum közleményben reagált a rezsitámogatások ügyére, egyértelműen üzenve a Demokratikus Koalíciónak is. Az ellenzéki párt szerint a kormány sodorta bajba a településeket a rosszkor és rekordmagas áron megkötött orosz gázszerződéssel, de a jelenlegi helyzetben egy ellenzéki polgármesternek, még ha a kormány is tehet a bajról, kötelessége a legjobbat és a legtöbbet kihoznia a mostani helyzetből az emberek érdekében.

Egy ilyen megélhetési válság kellős közepén a kicsinyes játszmák helyett a magyarok támogatása kell legyen a legfontosabb feladata minden településvezetőnek és önkormányzati képviselőnek. (…) A Momentum közössége elítéli azt a politikát, amiben egyes politikusok az embereknek járó támogatásokat azért áldozzák fel, hogy aztán a médiában játszhassák a mártírt

– közölte a Momentum.

Kötelesség forrásokért lobbizni

Az MSZP-s polgármesterek által vezetett fővárosi kerületek (II., XIII., XIV., XIX.) összesen több mint másfél milliárd forintos rezsitámogatásban részesültek. Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke az Indexnek kijelentette: egy kerületi polgármesternek elsősorban a kerületéért, a kerületi lakosokért kell küzdenie, és csak másodsorban a pártjáért. „Ezt soha nem lehet összekeverni” – szögezte le a szocialista politikus, egyúttal kifejtette (és Facebook-oldalán is megosztotta):

A politikában a pártverseny legitim, de a pártos érdekek nem írhatják felül az emberek érdekeit. A rendszerellenzékiséget nem azzal kell bizonyítani, hogy az embereknek járó forrásokért nem teszek meg mindent a kormánynál, hanem azzal, hogy országosan megteremtem a feltételeit az igazi ellenállásnak, a későbbi kormányváltásnak, és nem zárkózom el az ellenzéki együttműködéstől.

Kunhalmi Ágnes a XVIII. kerületi székhelyű, budapesti 15-ös számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője. A XVIII. kerület nem kapott kormányzati rezsitámogatást, a városrész polgármestere a DK-s Szaniszló Sándor, aki 2020 februárjában lépett át a pártba az MSZP-ből.

„Mint a XVIII. kerület országgyűlési képviselője – ha tetszik, ha nem az ellenzéki szavazóknak –, korábban elmentem Palkovics László miniszterhez lobbizni, hogy csökkenjen a reptéri zaj, és sikerült is elérni legalább egy időre az éjszakai hajtóműpróbázások leállítását. Karácsony előtt pedig Pintér Sándornál voltam a Belügyminisztériumban, és kapott is a XVIII. kerület kétszázmillió forintot, miután tűz volt a polgármesteri hivatalban” – számolt be a szocialista politikus. Azt azonban hangsúlyozta: ez nem jelenti azt, hogy ne látnák, a Fidesz mekkora károkat okozott az önkormányzatoknak.

De egy képviselőnek és egy polgármesternek akkor is el kell menni tárgyalni, ha országos szinten erkölcsileg, ideológiailag és politikailag szemben állnak a kormánnyal

– fogalmazott Kunhalmi Ágnes. Felidézte, hogy amikor a szocialisták voltak kormányon, a fideszes polgármesterek is lobbiztak a kerületükért. A mostani rezsitámogatások ügyében megjegyezte:

A DK-s Niedermüller Péter is kapott pénzt, mert külön egyeztetett a kerületért.

Kunhalmi Ágnes szerint a lobbizás nem jelenti azt, hogy feladják az értékeiket a Fidesszel szemben, és hogy nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy megmaradjon a XVIII. kerületben a demokratikus vezetés. A rezsitámogatás egyeztetési folyamatát egyébként nem tartja korrektnek, sem igazságosnak az elosztást, de megismételte: ez nem mentesíti sem a képviselőket, sem a polgármestereket az alól, hogy minden fillért megpróbáljanak a saját kerületüknek elhozni.

Az MSZP szolidáris

Az MSZP-s polgármesterek, Gajda Péter (XIX. kerület), Horváth Csaba (XIV. kerület), Őrsi Gergely (II. kerület), Tóth József (XIII. kerület) és Tüttő Kata főpolgármester-helyettes közös közleményt adtak ki, amelyben úgy fogalmaztak: az önkormányzatok legfontosabb feladata a helyben élők segítése, problémáik kezelése, ezért döntöttek úgy, hogy az általában elutasító hozzáállás ellenére tárgyalnak a kormánnyal a rezsitámogatásról.

Mi, akik eredményesen tárgyaltunk, szolidárisak vagyunk azon önkormányzatokkal, akik most nem jutottak állami segítséghez. Ezért azt kérjük a kormánytól, hogy biztosítson tárgyalási időpontokat és pénzügyi támogatást az első körben kimaradt önkormányzatoknak

– olvasható az MSZP fővárosi frakciójának közleményében.

Azt is hozzátették, hogy a tárgyalás eredményeképpen kapott összeg korántsem oldja meg a kerületek valamennyi problémáját, de a jelenlegi válsághelyzetben minden fillér fontos.

„Egyetlen magyar önkormányzat sincs abban a helyzetben, hogy elutasítson bármilyen segítséget. Az lenne a helyes, ha az állami rezsitámogatásból minden közfeladatot ellátó település, kerület igazságosan részesülne” – fogalmaztak a szocialista városvezetők. Azt is fontosnak tartják, hogy a nyitottan tárgyaló Fővárosi Önkormányzat is részesüljön az állami támogatásokból.

(Borítókép: Soproni Tamás és Kunhalmi Ágnes. Fotó: Bodnár Patrícia / Szabó Réka / Index)