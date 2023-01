Több mint százezres büntetést is kaphat, ha nem tartja be ezt a határidőt

Január 5-én üzletzárásig kell visszavinni a forgalmazóhoz a fel nem használt 3. osztályba tartozó vagy sérült, hibás, esetleg lejárt szavatosságú tűzijátékokat. Aki ennek nem tesz eleget, azt akár 150 ezer forintra is büntethetik. Bánné Horváth Gizella, a pirotechnikai eszközök értékesítésével foglalkozó Pyro-Bán Kft. ügyvezetője az Indexnek mondta el ennek részleteit.

2022. december 28–31. között is volt lehetősége a lakosságnak szilveszterre tűzijátékot vásárolni a szaküzleteken kívül még a nagy forgalmú bevásárlóközpontok, hipermarketek elé kihelyezett ideiglenes konténeres árusítóhelyeken is. Jelentősen nőtt e termékek ára az azt megelőző évhez képest, nem csak az energiaárak emelkedése, a közúti és tengeri szállítás költségeinek, a konténeres helyek bérleti díjának növekedése, továbbá a munkavállalók magasabb bére is mind felhajtották a tűzijátékok árát.

Átlagosan 40-50 százalékkal kerültek többe az elmúlt szilveszter előtt a pirotechnikai eszközök, mint 2021 végén, emiatt nagyjából ekkora forgalom-visszaesést is tapasztaltunk

– emelte ki az Indexnek a Pyro-Bán Kft. ügyvezetője. Bánné Horváth Gizella hozzátette: a korábban ötezer forint alatt vásárlók most elmaradtak, és jellemzően drágább, több pirotechnikai eszközt tartalmazó csomagot vettek nagyobb társaságok, családok. A tűzijátéktelepek és rakéták, a római gyertyák, a hanghatás nélküli tűzvirágok voltak a legnépszerűbbek 2022 utolsó napjaiban.

Arról, hogy a visszaszolgáltatási kötelezettség érvényes-e az adott termékre, már az értékesítési pontokon kaphattak tájékoztatást a vásárlók, valamint a címkén is feltüntetik a besorolást, ahogy a forgalmazó címét, ahova vissza kell juttatni a fel nem használt vagy hibás 3. osztályba sorolt pirotechnikai eszközre

– mondta a szakértő.

A pirotechnikai eszközök forgalmazása, értékesítése és tárolása is szigorú szabályozás alá esik, amiről a 173/2011. (VIII.24.) kormányrendelet rendelkezik, ami négy kategóriába sorolja ezeket a termékeket:

1. osztály: idetartoznak az alacsony kockázattal és zajszinttel bíró termékek, amelyek között vannak az épület belsejében is használhatók.

idetartoznak az alacsony kockázattal és zajszinttel bíró termékek, amelyek között vannak az épület belsejében is használhatók. 2. osztály: szintén csendesebb és kisebb kockázattal kültéri lakossági használatra szánt, 500 gramm alatti pirotechnikai eszközök.

szintén csendesebb és kisebb kockázattal kültéri lakossági használatra szánt, 500 gramm alatti pirotechnikai eszközök. 3. osztály: szabadban nagy területeken használható olyan pirotechnikai termékek, amelyek zajszintje nem ártalmas az egészségre. Az 500 gramm feletti tűzijátéktelepek, rakéták is idesorolhatók.

szabadban nagy területeken használható olyan pirotechnikai termékek, amelyek zajszintje nem ártalmas az egészségre. Az 500 gramm feletti tűzijátéktelepek, rakéták is idesorolhatók. 4. osztály: ide azok a pirotechnikai eszközök tartoznak, amelyeket csak szakember, pirotechnikus kezelhet, ezek zajszintje már magas, akár egészségügyi kockázattal is járhat.

Az említett termékek mindegyikének használata csak az útmutatóban leírtak szerint engedélyezett, az első három kategóriába tartozóknál maximum 1 kilogramm mennyiséget birtokolhat egy személy, ezek ugyan nem engedélykötelesek, de 14 év alattiak minden esetben csak szülői felügyelet mellett használhatják. Az első két osztályba sorolt termékeket egész évben meg lehet venni az ellenőrzött legális forgalmazóktól, a legkisebb kockázattal járó első kategóriába tartozókat 14 év alattiak is vásárolhatják, ilyenek a csillagszórók vagy a tortatűzijátékok.

A második kategóriába sorolt pirotechnikai eszközöket 16 éven felüliek vásárolhatják, azonban közterületen ezeket is csak december 28-án 18 óra és január 1-jén 6 óra között lehet használni. Közintézmények területén, mint az iskola, sportlétesítmény, védett természeti területek, illetve nyilvános rendezvény helyszínén mindegyik csak az intézmény vezetőjének hozzájárulásával és pirotechnikus jelenlétében használható a jogszabály szerint.

A tömegközlekedési eszközökön ugyan szállíthatóak, de csakis zárt csomagolásban, közúton, járdán vagy hídon csakis az első három osztályba sorolható termékek december 28. 18 óra és január 1. reggel 6 óra között használható a forgalom vagy a járókelők megzavarása, testi épségének kockázata nélkül.

A tárolásra is szigorú szabályok érvényesek

Más tűzveszélyes anyaggal együtt tilos tárolni, nyitott termékeket felügyelet nélkül hagyni, pincékben, tetőtérben vagy alagsorban sem szabad elhelyezni, és a felhasználásra nem jogosultak elől gondosan el kell zárni. A vásárlónak arra is figyelnie kell, hogy a terméket az előírások szerint óvja csapadéktól, napfénytől vagy sugárzó hőtől. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az átnedvesedett, sérült burkolatú pirotechnikai eszközöket el kell különíteni és nem szabad felhasználni, a hibásakat pedig vissza kell vinni az árusítóhelyre, ami csak a borító gyújtásgátló védősapkával mozgatható, szállítható. Sokan nem tudják, hogy lakóegységenként, háztartásonként csupán az egy személyre vásárolható mennyiség tárolható.

Meg lehet spórolni a bírságot

Az első két kategóriába tartozó pirotechnikai eszközöket csak akkor kell visszavinni a forgalmazónak, ha hibás vagy szavatossága lejárt, máskülönben az útmutató szerint meghatározottak alapján egész évben, akár egy kisebb ünnepségen is felhasználható a rendeltetés helye szerint kül- vagy beltéren a saját ingatlanhoz tartozó területen.

A 3. osztályba sorolt pirotechnikai eszközöket csak a szilveszteri időszakban vásárolhatja a lakosság, és a január 1-jén reggel 6 óráig nem felhasználtakat, még a hibásakat is legkésőbb január 5-én zárásig vissza kell szolgáltatni az árusítóhelyre. Máskülönben a rendőrség nemcsak a határidő utáni felhasználásért, de magáért a birtoklásért is kiszabhat 150 ezer forintos pénzbírságot, ugyanis ez már pirotechnikai szabálysértésnek minősül. Ahogy 2005 óta a petárda árusítása, vásárlása, birtoklása, használata is, amiért ugyanekkora összegre büntethetik az illetőt.

A Pyro-Bán Kft. ügyvezetője elmondta: nem igazán jellemző, hogy a 3. osztályba sorolt fel nem használt tűzijátékokat visszaviszik a vásárlók, pedig a forgalmazók minden esetben tájékoztatják őket, hogy ha az árusító konténerek már nem is üzemelnek, telephelyeiken minden esetben térítésmentesen visszaveszik ezeket.

Talán macerásnak gondolják, hogy visszaszállítsák a fel nem használt pirotechnikai eszközöket, főleg, hogy nem kapják vissza a vásárolt összeget, vannak, akik inkább elteszik az év végére. Pedig kockázatos lehet a határidőn túli felhasználás

– hívta fel a figyelmet a pirotechnikus, aki hozzátette, hogy a hazai legális forgalmazók szerződésben állnak ilyen eszközök megsemmisítésére jogosult cégekkel, ami számukra is költségekkel jár.

Alig fordul elő, hogy visszaviszi valaki

Ugyanakkor tapasztalataik szerint a többség nem tartogatja, szilveszterkor fellövi a házi tűzijátékokat.

Egyre tudatosabbak az ilyen eszközök vásárlói, mindamellett, hogy a legális hazai forgalmazók termékeiket ellátják magyar nyelvű kezelési útmutatóval, baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetéssel, és az árusítóhelyen szakértői tanácsokat kapnak a helyes felhasználást illetően

– húzta alá a pirotechnikus, aki azt is megemlítette, hogy inkább az online, külföldről rendelhető termékek jelentenek problémát. Az országba így olyan termékek is bekerülnek, pl. petárda, amelyek forgalmazását jogszabály tiltja. A gyártóik nehezebben ellenőrizhetőek, a magyar nyelvű tájékoztatók hiánya a szakértő szerint önmagában balesetveszélyt jelent, emellett azt szintén aggályosnak nevezte, hogy szállításuk egyszerű csomagküldő szolgálaton keresztül történik, amely egyébként tilos a vonatkozó közúti szállítás ADR-szabályai szerint. A pirotechnikai eszközök szállítása, kezelése, tárolása speciális körülményeket igényel.

– Az utóbbi időben egyre inkább találkozni, főleg a kiemelt szezonban cseh, szlovák, lengyel pirotechnikai eszközök hirdetésével, amit bárki egy kattintásra megrendelhet, azonban veszélyes lehet ezek használata – hangsúlyozta Bánné Horváth Gizella, aki arról is beszámolt, hogy többször volt arra példa, hogy ilyen termékeket hozzájuk akartak visszaszolgáltatni, de azt fontos megjegyezni, hogy a forgalmazó csak az általa árusított pirotechnikai eszközöket köteles visszavenni, azokat is, amelyek nem működtek.

Ezek minden esetben megsemmisítésre kerülnek, még a bontatlan csomagolásúak is, ugyanis nem lehet tudni, hogyan tárolták az eltelt napok során, emiatt az újrafelhasználása nem biztonságos

– zárta a beszélgetést.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)