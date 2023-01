Magyarországon is van gyógyszerhiány, de messze még a világvége

Magyarországot is elérte az egyre súlyosabb gyógyszerhiány – ez derül ki az Országos Gyógyszerészeti Intézet honlapjáról, amelyen 2023 első hetében csaknem 1500 hiányzó termék szerepel. Az Index információja szerint többek között az inzulinok és egy-két antibiotikum-készítmény is hiánycikknek számít.

A szakemberek szerint a következő hetekben nemcsak a felső légúti fertőzések elleni szerekből nem lehet majd kapni a gyógyszertárakban, de antibiotikum sem lesz mindig készleten. Az Index információja szerint a legtöbb gyógyszertárban a Rivotril, az inzulinok, egy-két antibiotikum-készítmény, a szívritmus-szabályzók, valamint a Neo Citran már hiánycikknek számít.

Az Indexnek nyilatkozó szakember szerint a koronavírus-járvány megjelenésekor sokkal nagyobb volt a gyógyszerhiány, mint jelenleg.

Megjegyezte, Magyarországon még mindig jobb a helyzet, mint néhány uniós országban, Németországban például már áldatlan állapotok alakultak ki egy-egy gyógyszer eltűnése miatt.

Egy debreceni gyógyszerész szerint a forróital-porok, illetve a kombinált tabletták már nem kaphatók, mivel a nagykereskedők csak csökkentett mennyiségben tudták azokat a rendelkezésükre bocsájtani. De nemcsak a gyógyszerészek, hanem a háziorvosok is érzik a gyógyszerhiányt. Az ATV Híradónak nyilatkozó háziorvos például rendszeresen egyeztet a patikákkal, hogy tudja, a gyógyszer, amit felírt a betegeinek, van-e készleten.

Az igazat megvallva, azt kell felírnom, ami van, nagyon sokszor visszajelzést kaptunk a gyógyszertárból, hogy ez most nincs, vagy tartós hiány van belőle, vagy csak náluk fogyott el, ilyenkor konzultálni kell

– fogalmazott a háziorvos a Híradónak.

A Baranya Megyei Gyógyszerészkamara elnöke szerint pedig az sem elképzelhetetlen, hogy a jövőben az antibiotikumokból is hiány lesz. Kőhegyi Imre azt mondta, sok gyógyszerből van hiány. Elmondása szerint mindennek a nyugat-európai antibiotikum-hiány az oka, de az ukrajnai háború is nagyon sok gyógyszert felszív, és a koronavírus is leterhelte a gyógyszergyártókat. A készlethiány nem magyar jelenség, lassan uniós szintű gyógyszerhiányról lehet beszélni – tette hozzá.

