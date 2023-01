Hétfőn eshet a hó Magyarországon

A hétvégén még nem várható hóesés, hétfőn azonban az ország hegységeiben havazásra is lehet számítani az időjárás-előrejelzések szerint. Általánosságban véve azonban megmarad az utóbbi napokban tapasztalható időjárás.

Ahogy az Index is beszámolt róla, a hétvége hátralevő részében sem számíthatunk hóesésre Magyarország területén, szombaton és vasárnap is marad az évszakhoz képest enyhébb, sok helyen kora tavaszias idő. Érdemes kihasználni az enyhébb időt, hétfőn ugyanis már sok helyen csapadékra is kell számítani.

Szombat délután és este a rétegfelhőzet terjeszkedik, és köd is többfelé lehet,

így hajnalra már az ország nagy részén borult, párás, ködös idő várható.

Számottevő csapadék ekkor még nem lesz, legfeljebb szitálás fordulhat elő, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 Celsius-fok között valószínű, a tartósabban derült részeken mérhetünk alacsonyabb értékeket.

Vasárnap napközben a feltámadó délies szél hatására felszakadozik majd a köd, de északon tartósan is megmaradhat. Napsütés főként az ország déli részén várható. A csúcshőmérséklet északon és északkeleten 5 és 8, máshol 9 és 15 Celsius-fok között alakulhat.

Mediterrán ciklon hozhat hóesést az ország hegyeiben

A jövő hét elején, hétfőn reggel egy mediterrán ciklon hatására jelentős esőzés lesz a térségünkben, helyenként 20 milliméter feletti csapadékkal. A ciklon hátoldalán a hidegfronttal együtt néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik térségünkbe.

Jelentősebb változásra ezzel együtt nem kell számítani az időjárásban, de a Dunakanyart körbeölelő Pilisben és a Börzsönyben fagypont közelébe hűlhet le a levegő,

ÍGY EZEKBEN A HEGYSÉGEKBEN HAVAZÁSRA LEHET SZÁMÍTANI.

A hegycsúcsokat tekintve a Dobogókőn, a Csóványoson és a Nagy-Hideg-hegyen számíthatunk hóesésre. A délelőtti esőzések után kora délutánra (erős délies szél mellett) is 5 és 12 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A szél délutántól a Dunántúlon északira-északnyugatira fordul.

Keddre hidegfront érkezik, délután még keleten eshet, nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. Aznap sokfelé erős, a Dunántúlon viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 4–9 fokra számíthatunk. Szerda hajnalban többfelé fagyhat, ezt követően viszont ismét enyhülés körvonalazódik – írta az Időkép.

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy az utóbbi napokban több melegrekord is megdőlt, szinte sose volt még ennyire meleg Európában.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras .

(Borítókép: Kovács Attila / MTI)