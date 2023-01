Aranyszínű lesz az egyik felújított budapesti metrómegálló

Nemrég derült ki, hogy az eddig tervezettnél hamarabb átadhatják az M3-as metró két állomását, a Deák Ferenc téren és a Ferenciek terén található megállókat. A tervek szerint ezeken már januárban (feltehetően a hónap végén) is megállhatnak a szerelvények.

A budapesti főpolgármester most szintén arról számolt be, hogy hamarosan átadják a két állomást. Azt írta, hogy az M3 vonala „nemcsak funkcionalitásában, hanem kinézetében is megújul”, majd fotón is megmutatta a Ferenciek terén található állomást.

„A Ferenciek tere építészeti koncepciója különösen megragadott. Az állomás hagyományos narancssárga színe mellett feltűnik a névadó szerzetesrend motívuma: a visszafogott, kicsit önmegtartóztató barna és a ragyogó arany kontrasztja határozza meg az arculatot. Míg a peronon állva Szent Ferenc legendájára is utalást találunk a légiesen absztrakt ábrákban” – írta a főpolgármester a felújított állomásról.

Az új metróállomásról és annak építészeti koncepciójáról nemrég egy videót is megosztottak az M3 felújításának honlapján.