Rusvai Miklós: A csecsemőkre lehet veszélyes az utóbbi időben hírhedtté vált vírus

Rusvai Miklós víruskutató elmondása szerint most több olyan vírus terjed egyszerre, amely a koraszülöttek és a kisgyermekek számára jelent kockázatot. Kovács Tibor, a Doktor24 csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosa is arról számolt be, hogy praxisában megnőtt a légúti megbetegedéses esetek száma. Az RSV miatt az utóbbi hónapokban több baba került lélegeztetőgépre az Egyesült Államokban.

Az újszülöttek az anyaméhben is védettséget szerezhetnek, csakhogy az utóbbi három évben a koronavírus-korlátozások az egyéb kórokozók terjedésének is gátat szabtak. Az október végétől intenzívebben terjedő légúti betegségek első olyan szezonjában vagyunk, amikor a kórokozók úgy fertőznek, hogy szervezetünk évek óta nem találkozott sem az influenzával, sem az egyébként a nátha csoportjába sorolható RSV-vel, miközben a maszkmentes időszak a koronavírus terjedésének is kedvez.

„A három kórokozó együttes terjedését nevezzük tridémiának” – kezdte az Indexnek Rusvai Miklós, ezzel egyszerre azt is kiemelte, hogy egyik sem okoz egy hétnél tovább tartó, náthánál súlyosabb tüneteket egészséges felnőtteknél. A víruskutató ugyanakkor hozzátette:

mindegyik fertőzés komoly kockázattal járhat a sokszervi gyulladásban szenvedő krónikus betegeknél vagy a transzplantáltaknál, a kemoterápiában részesülőknél, a koraszülötteknél és egyéb immunhiányos állapotokban, valamint csecsemőknél – 6 hónapos korig.

A szakértő szerint teszt nélkül nem lehet tudni, hogy épp melyik kórokozó okozza a panaszainkat, annyira hasonlítanak egymáshoz. Mindegyikre jellemző a levertség, a pár napig tartó láz, hőemelkedés, jelentkezhetnek felső légúti tünetek, orrfolyás, torokfájás, de az óriássejtes vírus egyből a tüdőt veszi célba, ezért nehézlégzést, köhögést tapasztalhat a fertőzött, sokszor torokfájás nélkül.

Lapunk megkeresésére Kovács Tibor, a Doktor24 csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosa is arról számolt be, hogy az RSV tünetei a kisgyermekeknél is teljesen hasonlóak, mint a többi, légúti megbetegedést okozó vírus esetében, amelyet csak labortesztekkel lehet izolálni. Ez azonban szükségtelen, mivel, mint fogalmazott, kezelésük megegyezik. A kisdedeknél is bágyadtság, étvágytalanság, orrdugulás, orrfolyás, köhögés, hőemelkedés, esetleg láz utal a fertőzésre.

Miért veszélyes az RSV?

„Az RSV-t, azaz a respiratory syncytial vírust azért hívják óriássejtes vírusnak, mert a tüdőben a kórokozó hatására a szomszédos sejtek összeolvadnak, amivel 30-40-szer nagyobb sejteket képeznek, ami a kislégutak megvastagodásához vezet, tüdő-hörgő gyulladást okozva” – fejtette ki a professzor.

Belégzéskor az említett kórokozó a felső légutakban telepszik meg, de napokon belül a vérkeringéssel eljut a tüdőbe, itt szövetközi gyulladást okozva, ami jóval veszélyesebb állapot, mint a garat vagy a légcső gyulladása.

Elsősorban 60 év felettieknél és kisgyermekeknél alakulhat ki ennek következtében bakteriális szövődmény, pneumococcus- és egyéb, tüdőgyulladást okozó másodlagos fertőzéseket indukálhat az RSV.

A gyermekorvos tájékoztatása szerint az említett szövődmény leginkább a rizikócsoportba tartozó csecsemőknél, a szív- vagy tüdőfejlődési rendellenességgel, immunkárosodással, idegrendszeri rendellenességgel születetteknél alakulhat ki.

A súlyosabb állapotra a legkisebbeknél az utalhat, ha a baba nagyon nehezen vagy egyáltalán nem etethető, itatható, nehézlégzés lép fel, zihál, kínzó, szinte abbahagyhatatlan köhögése van, az oxigénhiány miatt szederjesek az ajkai, nyelve, körmei

– hívta fel a figyelmet a szakorvos.

Hamarosan lesz ellene vakcina

Az óriássejtes vírus ellen nincsen még vakcina gyermekek számára. A Pfizer ugyan már kifejlesztett ellenoltóanyagot a 60 év felettiek számára, ez az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) engedélyeztetésére vár. Az Egyesült Államokban 2022-ben az 5 év alattiak körében járványszerűen terjedő és sokszor kórházi kezelést igénylő RSV-fertőzések hatására a gyógyszergyártó cég bejelentette, hogy

a kisgyermekek számára módosítja vakcináit, amelyeknek a tesztelése a harmadik klinikai fázisban van, és eddig biztató, 80 százalékos hatékonyságot mutatott az újszülötteknél.

Terveik szerint gyorsított eljárásban engedélyeztetnék az FDA-nál a csecsemőknél való alkalmazását. Több kutatócsoport is dolgozik RSV-vakcinán, mint megírtuk, a Nyugat-ausztráliai Egyetemen már 20 éve megkezdték a niversimab fejlesztését, ami ha az FDA-tól megkapja a jóváhagyást, már 2023 első negyedévében alkalmazható lesz a kisgyermekeknél.

„Az emberek többsége gyermekkorában, kettőtől tízéves korig átesik az első ilyen fertőzésen, ami ezzel a súlyos megbetegedés ellen védelmet nyújt, ezzel szükségtelenné válik az általános vakcináció, csupán náthaszerű tünetekkel esünk át rajta olyan három-négy évente” – fejtette ki Rusvai Miklós, aki hozzátette, hogy az elmúlt években a maszkviselés miatt nem találkozott a szervezetünk ezzel a kórokozóval, ezért robbant be idén.

Ebben a szezonban jóval több ilyen fertőzés történik, jelenleg száz beküldött mintából húszban a koronavírust, húszban az influenzát, tizenötben az RSV-t mutatjuk ki, míg az utóbbinál 2019-ig a tesztek csak egy-két esetben voltak pozitívak ugyanekkora mintavételnél

– részletezte a víruskutató, aki azt is elmondta, hogy korábban csak egyszerű náthaként kezeltük, most az intenzívebb terjedése miatt nevesítettük az RSV-t.

Ezért betegek most ilyen sokan

A szakértő a nagyarányú fertőzések másik okának a szokatlanul enyhe telet nevezte meg.

„Ugyanis nulla Celsius-fok alatt a légúti vírusok kevésbé terjednek, tetőzésüknek az időpontja eltolódhat, nagyjából március végén tűnhetnek el, vagy a tartósan 20 fok feletti napsütéses időjárás vethet véget ezen betegségek szezonjának” – húzta alá. Mint fogalmazott, hiába egyszerre terjed a három különböző kórokozó, nem kombinálódhatnak, mert annál jobban eltér a genetikai információjuk. A professzor kiemelte, hogy megelőzni csak az oltások felvételével lehet a vírusok által okozott megbetegedéseket, gyógyszer nincs ellenük, csak a szokásos, meghűlések esetén alkalmazható tüneti kezelés és szükség esetén a lázcsillapítók alkalmazása, valamint az ágynyugalom, a bőséges folyadék.

Lehetőség szerint izoláljuk magunkat, de még enyhe náthás tünetekkel se menjünk kisgyermekes családokhoz látogatóba

– javasolja Rusvai Miklós, aki a közösségi terekben a maszkviselés és a higiéniai szabályok betartásában látja az elkerülés lehetséges módját.

A gyermekorvos szintén ajánlja a maszkhasználatot, a rizikócsoportba tartozó csecsemők szüleinek a náthás tünetek idejére otthon is, valamint ezalatt a puszilgatás kerülését.

A családtagok gyakran mossanak kezet, a lakásban gyakran végezzenek felületfertőtlenítést, amennyiben pedig légúti panaszaik vannak, akkor csak a legszükségesebb ideig tartózkodjanak egy légtérben a picikkel

– tanácsolta Kovács Tibor gyermekgyógyász szakorvos a legkisebbek megfertőződésének elkerülése érdekében.

(Borítókép: Christopher Furlong/Getty Images)