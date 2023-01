Az ellenzéket felháborítja, hogy az Erasmus-szankciók az egyetemistákat sújtják

A Népszava írt először arról, hogy az Európai Bizottság illetékesei december végén levélben tájékoztatták az érintett egyetemeket és a pénzek kezelésével megbízott nemzeti hatóságokat. A lap szerint 21 egyetem búcsúzhat az Erasmustól.

A Jobbik szerint az Európai Bizottság lépése nagyon komoly hátrány mind az egyetemisták, mind az oktatók szempontjából, illetve a kutatói együttműködést is hátráltatja. Közleményében a párt felidézte: mindvégig felhívták a figyelmet arra, hogy a közalapítványi forma csorbítja az Európában „a középkor óta igazi konzervatív értékként kezelt autonómiát”.

„A 21. században az egyetemek olyan tudásközpontok, és olyan formában képzik a tanárokat, hogy aztán a magyar polgárok minél szélesebb köre legyen felvértezve azokkal a tudáshalmazokkal és készségekkel, amelyek egy gyarapodó és kiteljesedett élethez szükségesek” – közölte a Jobbik.

A párt felszólítja a fideszes kormányt, hogy

Aktív fideszes minisztereknek és a párthoz köthető személyeknek a Jobbik álláspontja szerint semmi keresnivalójuk a kuratóriumokban. „A klebelsbergi konzervatív fordulat keretén belül, amelyben a mi politikai közösségünk hisz, nemcsak a közoktatásra, hanem a felsőoktatásra is kiemelt figyelmet és támogatást kell juttatni a jelenlegi nehéz gazdasági és szociális válságban. Ez a valódi konzervatív politika és értékválasztás” – olvasható a Jobbik közleményében.

Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője szerint nincs rendben, hogy az Európai Bizottság kizárásának a magyar diákok legyenek a vesztesei.

„Annak ellenére nincs, hogy az egyetemek fideszesítését kezdetektől botrányosnak és elfogadhatatlannak tartom – ugyanis ez a korrupció egyik legbiztosabb eszköze. Szijjártó Péter külügyminiszter például havi bruttó 1,5 millió forintért tagja a győri egyetemet fenntartó vagyonkezelő alapítványnak. A fideszes politikusokkal feltöltött közalapítványok gazdálkodása biztosan nem a magyar diákok érdekeit szolgálja” – közölte Cseh Katalin a Facebook-oldalán.

Az európai parlamenti képviselő szerint ezer és egy módon lehetne szankcionálni „a Fidesz-kormány korruptságát”, például a jogállamisági mechanizmust megfelelő eszköznek tartja.

– tette hozzá a momentumos politikus.

Donáth Anna európai parlamenti képviselővel levelet írtak az Európai Bizottság illetékeseinek, amiben arra kérik őket, hogy a megfelelő eszközöket találják meg a jogállamisági követelmények és az intézményi függetlenség betartatására – anélkül, hogy a magyar egyetemisták legyenek ennek a vesztesei.

A Demokratikus Koalíció szerint az Európai Bizottság már tavaly ősszel jelezte, hogy nincs rendben az állami egyetemek fideszes alapítványokba „űzése”; az is az egyik feltételük volt, hogy a kormány szüntesse meg a jelenlegi helyzetet.

Orbán Viktor semmit nem tett, ennek pedig most súlyos következményei vannak: 21 magyar egyetem marad ki az Erasmusból, a döntés pedig akár a cserediákprogramot is érintheti. A Demokratikus Koalíció törvényjavaslatot nyúlt be azért, hogy a magyar egyetemek visszakerülhessenek az Erasmus-programba!