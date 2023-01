Végre megérkezhet a várva várt havazás

Hétfőn nem érdemes otthon hagyni az esernyőt és az esőkabátot, mert kiadós esővel kezdődik a hét. Este, illetve keddre virradóra a legmagasabb hazai hegycsúcsokon havas eső, havazás is kialakulhat, a Mátrában és a Bükkben akár több mint öt centiméter hó is hullhat. Délután 4 és 12 Celsius-fok között alakulhat a hőmérséklet.

Hétfőn erősen felhős, borult lesz felettünk az ég, és egyre többfelé várható eső, zápor. Néhol akár egyhavi csapadék is lehullhat kedd estig. Egy nyugat felől érkező hullámzó frontrendszer, valamint egy mediterrán ciklon hoz kifejezetten csapadékos, többfelé szeles, borongós időjárást a hét első két napján. A legtöbb csapadék az ország középső harmadában várható: kedd estig néhol a 30 millimétert meghaladó mennyiség is összegyűlhet.

Hétfő délután, este, illetve keddre virradóra a legmagasabb hegycsúcsainkon akár havas eső, havazás is lehet,

amikor észak, északnyugat felől megkezdődik a hideg levegő beáramlása a magasban. A Mátra és a Bükk legmagasabb részein akár öt centimétert meghaladó friss hótakaró is kialakulhat. Ez azonban tartósan nem marad meg, ugyanis a hét közepén a fagypont feletti nappali hőmérséklet miatt folyamatosan olvad majd a lehullott hó.

Hétfőn élénk, erős lesz a déli-délkeleti szél, ami délután északnyugaton és nyugaton északira, északnyugatira fordul – olvasható az Időkép előrejelzésében.

Hajnalban 1 és 8, míg délután 4 és 12 Celsius-fok között alakulhat a hőmérséklet, délkeleten lehet a legmelegebb.

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint hétfőn kettősfronti hatás érvényesül, emiatt a migrén, a fejfájás és a vérnyomás-ingadozás mellett görcsös panaszok is jelentkezhetnek. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat, továbbá alacsony lesz a hő- és komfortérzetünk. Emellett dekoncentráltak, fáradékonyabbak, bágyadtabbak is lehetünk, és akár alvászavarok is kialakulhatnak.

Szerda kivételével továbbra is csapadékos idő lesz

Kedden tőlünk délre egy mediterrán ciklon alakul ki, és még sokfelé lehet számítani esőre, főleg a keleti és a középső országrészben. Délután a nyugati tájakon viszont megszűnik a csapadék. A magasabb hegycsúcsainkon havas eső, hó is hullhat. Sokfelé élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 1–7, napközben 4–9 Celsius-fok várható.

Szerdán naposabb és felhősebb tájakkal is találkozhatunk, jelentős csapadék azonban nem lesz. Már csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Reggel sokfelé fagyhat, napközben pedig 5–9 Celsius-fokot mutathatnak majd a hőmérők.

Csütörtökön és pénteken is számítani kell többfelé esőre, helyenként havas eső is előfordulhat, a magasabb tájakon csütörtökön átmenetileg havazhat is. Helyenként megélénkülhet a szél. Délutánonként 1 és 8 Celsius-fok között alakulhatnak a maximumok.

(Borítókép: Czeglédi Zsolt / MTI)