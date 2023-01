Totyik Tamás: Sokan azért nem tiltakoznak, mert félnek a polgármestertől

Mint arról korábban beszámoltunk, január 2-án vette kezdetét a Tudásmenet az oktatásért című esemény, amelynek keretein belül a pedagógus-szakszervezetek képviselői és támogatóik hat nap alatt összesen 180 kilométert tettek meg, hogy ily módon hívják fel a figyelmet a hazai iskolák helyzetére. Az akció a budapesti Kölcsey gimnáziumban ért véget. A sztrájk január 23-án folytatódik.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke az InfoRádióban azt mondta: a Tudásmenet elérte a célját: szembesültek a vidéken létező problémákkal, ugyanis megtudták, milyen nagyarányú ott a félelem, és hogy mennyire távol vannak a munkáltatók a munkavállalói rétegtől. Úgy véli, a kistelepülési, kisvárosi pedagógusok rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak.

Hihetetlenül félnek akkor is, amikor nem állami fenntartású az intézmény; a polgármestertől. Van, akinek önkormányzati beszállító a férje, és ezért nem mer tiltakozni, van, aki attól is fél, hogy a NAV megjelenik a közvetlen hozzátartozójánál, ha mellénk áll. Másrészről pedig nagyon felkészületlenek a kollégáink a munkavállalói érdekekből, és olyan szerződéseket is aláírnak, amelyek teljesen kiszolgáltatják őket