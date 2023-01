Bod Péter Ákosnak Sztálint juttatta eszébe Orbán Viktor

A Magyar Nemzeti Bank elnöke kifejtette véleményét a magyar gazdaságról, a kormány tevékenységéről és strukturális felépítéséről, valamint az uniós pénzek ügyéről is.

Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Klikk TV Mélyvíz című műsorában kifejtette, szerinte a gazdaság állapotáról kétféleképpen lehet beszélni.

„Egyrészt megnézzük a múltat és hogy azóta haladt-e előre a világ. A válasz általában igen.” Mint mondta, Magyarországon nőnek a bérek, bár ha kontextusba tesszük, hogy például most hányszor lehet egy ötszázezres fizetésből tankolni, és hányszor lehetett húsz-harminc éve, akkor kiderül, hogy nem is olyan fényes a helyzet.

Másrészt megnézhetjük az is, hogy mások hova jutottak. Ha például körbenézünk, hogy mennyit fizetnek Bécsben, Pozsonyban vagy Nagyváradon, akkor azt is látjuk, hogy azokhoz a mutatókhoz képest, amelyekre a propagandisták hivatkozni szoktak, a nemzetközi mutatók sajnos mások. Ami ott meredeken emelkedik, az Magyarország az elmúlt 15-20 évben folyamatosan csúszik lefelé. Horvátország már bekerült a schengeni és az euróövezetbe is, miközben mi beláthatatlan távolságra vagyunk

– magyarázta Bod Péter Ákos.

Utalt rá, hogy ugyan a hivatalos megszólalók azt hangsúlyozzák, minden szép és jó, de nehéz év jön. Mint kifejti, ebben van taktika, hiszen a támogatói bázist erősíteni kell, de emellett hétmillió embernek azt is el kell mondania a kormánynak, hogy adót fognak emelni.

Az adóemelést pedig közvetetten csinálják. Valamelyik vállalatnak megemelik az adóját, az meg ráterheli a termékére, amiért a kasszánál dühönghetek, ha nem tudom, hogy mi van mögötte

– vélekedett a közgazdász, aki példaként az extraprofitadót hozta fel tavaly nyárról.

A műsorvezető arról is kérdezte Bod Péter Ákost, átlátható-e az a kormány, amit Orbán Viktor kialakított. Az egyetemi tanár szerint van logikája az Orbán-kormánynak, de hozzátartozik az is, hogy ne tudják a miniszterek, miért felelősek, ne legyen senki szuverén.

Piramisszerű szervezetben minden a tetején dől el, ahogyan Sztálin elvtárs is mindent eldöntött

– fogalmazott Bod Péter Ákos.

Orbán Viktort az egyetemi tanár szerint nem maga a gazdaság érdekli, hanem az, hogyan fogja befolyásolni azt, ami neki fontos, vagyis a hatalom megtartását. A gazdaságnak azonban vannak sajátos törvényei, az egyetemen az első órán el is szokott hangzani: a kereslet-kínálat törvénye szerint ha mesterségesen leviszik az árakat, akkor azon az áron nem fognak tolongani a termelők, hogy eladják a termékeiket, így hiány lesz – írja a Hírklikk.

Feltételezem, hogy ezekkel az alapdolgokkal nem akar foglalkozni, ami nem lenne baj, ha olyan munkatársai lennének, akik jók és megbízik bennük

– gondolkodott hangosan az egyetemi tanár.

Bod Péter Ákos felhívta rá a figyelmet, hogy a kormány mindig talált rá indokot, hogy a kezébe vegye a költségvetés intézését. Most a hadi okokkal, korábban a járvánnyal, azelőtt pedig a migrációval magyarázták ezt a közgazdász szerint.

Végezetül elmondta véleményét az uniós pénzek ügyéről is. Ahogy fogalmazott, „a magyar ügy speciális, hiszen nemcsak arról van szó, hogy nagy a korrupció, hanem hogy ez szervezettnek néz ki, mert kontroll alatt akarják tartani az uniós erőforrásokat is. Na már most azokat viszont nem azért adják, hogy egy hatalmi struktúrát erősítsenek, hanem hogy egy gazdaság, egy társadalom fejlődjön.”

(Borítókép: Bod Péter Ákos 2022. február 16-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)