Ezt állítja a Jobbikról a frakcióból frissen kilépett roma képviselő

Varga Ferenc néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy távozik a Jobbik parlamenti frakciójából. A saját egyesület építésén dolgozó képviselő azóta több részletet is elárult kilépésének okáról. Gyöngyösi Márton, a párt elnöke nyílt levélben kérte a politikust, hogy adja vissza mandátumát.

„A mai nappal kilépek a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakciójából, és független képviselőként folytatom” – jelentette be pénteken Varga Ferenc. A politikus kifejtette, hogy a 2022. áprilisi választások után a körülményekhez képest igyekezett munkáját a parlamentben és azon kívül is a lehető legjobb tudása szerint végezni.

Hosszú hónapok őrlődése után azonban mostanra rá kellett jönnöm, hogy a Jobbik frakciójában ezt a munkát nem tudom hatékonyan tovább folytatni. Hiszem ugyanis, hogy a jelenlegi helyzetben minden ellenzéki pártnak a valódi, Fideszen túli alternatíva megteremtéséért kellene dolgoznia. A Jobbikban ugyanakkor ennek a feladatnak az elvégzése a mai napig várat magára. Én azonban nem engedhetem meg magamnak tovább, hogy velük együtt várjak a csodára, hiszen a választóktól kapott mandátumommal élnem kell

– írta képviselő.

Adott szavát kérik számon

„Amikor Márki-Zay Péter a kampányban azzal az ötlettel állt elő, hogy kvótát állapít meg arra, hogy az ellenzéki listán mennyi roma származású jelöltnek kell lennie, sokunkban keltett rossz érzést. Meggyőződésem ugyanis, hogy minden kvóta torzít, és a tehetség, valamint az érdem helyébe valami mást helyez. Ezzel pedig végső soron még annak a csoportnak sem segít, aki elvileg a kedvezményezettje, a többiekkel szemben pedig csak mélységesen igazságtalan. Mégis, dacára annak, hogy magával az elvvel nem tudtam azonosulni, tudtam örülni a személyednek, amikor a Jobbik közössége megtalált téged, és felkért arra, hogy legyél a képviselőjelöltünk” – kezdte nyílt levelét a Jobbik elnöke, amelyet Varga Ferencnek címzett.

Gyöngyösi Márton szerint Varga Ferenc nem mindennapi kiváltságban részesült, „a Jobbik számos, évek óta keményen dolgozó, magát képző, tehetséges tagját előzted meg, és ülhettél be az Országgyűlésbe úgy, hogy szinte nem is ismertünk még. Mégis megelőlegeztük neked a bizalmat, és ezért cserébe csak azt kértük, hogy fogadd meg a Szent Korona előtt, hogy nem fogsz bennünket és az ügyünket cserben hagyni.”

Most mégis pontosan ezt tetted, és nem igazán értem, miért. Vitáid voltak a képviselőtársaiddal? Nos, ilyen a politika. Ez nem a bolsevik párt és nem is a Fidesz, ahol mindenkinek mindenkivel mindenben százszázalékosan egyet kell érteni. Úgy gondolod, hogy nem tudod jobbikos képviselőként szolgálni a szavazóidat? Melyik szavazóidat, kedves Feri? Te meg sem mérettetted magad egyéni körzetben. Minden szavazat, amelynek köszönhetően ma a parlamentben ülsz, a Jobbik listájára érkezett. A Te szavazóid azok az emberek, akik a Jobbikra szavaztak, és akiket Te most elárultál

– fogalmazott Gyöngyösi Márton, aki a következő kérdéseket is feltette:

„Azt reméled, hogy független képviselőként majd jobban fogsz dolgozni? ”

„Hát nem tanultál semmit az elmúlt fél évben, amióta képviselő vagy?”

„ Nem tudod, hogy egy független képviselőnek még annyi lehetősége sincsen, mint annak, aki egy frakció tagja? ”

Az EP-képviselő hozzátette: „És akkor a legrosszabbat már fel sem hozom: ha esetleg külső hatásra döntöttél úgy, hogy elhagyod a közösséget, amelytől bizalmat és képviselői helyet kaptál.”

A pártvezető azt állítja, hogy mindenben Varga Ferenc mögött álltak, „tudhatod jól, hogy a Jobbik számára a cigányság felzárkóztatása és integrálása a kezdetektől fogva a nemzeti sorskérdések közé tartozott. Arra kértünk fel, hogy dolgozz ezért, és megadtunk minden segítséget hozzá, amit ma egy ellenzéki párt Magyarországon meg tud adni. Neked ez nem kellett.”

„Legyünk őszinték: az, hogy a távozásoddal egy fővel csökken a Jobbik frakciójának létszáma, engem pártelnökként zavar ugyan, de a NER tizenharmadik évében édes mindegy, hogy egy ellenzéki pártnak öt, nyolc, kilenc vagy éppen huszonhat képviselője van. Nekünk a Jobbik sohasem maga a cél, hanem egy eszköz volt, hogy a magyar emberek életét jobbá tegyük. Erre hívtunk meg téged is, és erre tettél esküt velünk. Most pedig elárultad a közös céljainkat, és elárultad azokat, akik a közös listánkra adott szavazatukkal téged is támogattak” – fogalmazott a politikus.

Gyöngyösi Márton szerint Varga Ferenc hibát követett el, majd azzal a kérdéssel folytatta: „ha nem látod be, hogy miért gond az, hogy visszaéltél emberek bizalmával, és fél éven belül megszegted a saját esküdet, mégis hogyan várod el, hogy bárki hitelt adjon a szavaidnak a mandátumod hátralévő részében? Ki várja saját képviseletét egy olyan politikustól, aki a szavakat mindig úgy fordítja, ahogy neki kényelmes?”

A Jobbik elnöke végül a mandátum visszaadására kérte a képviselőt:

Megértjük, ha a politika nem a te világod, és megértjük azt is, ha nem kívánsz tovább velünk dolgozni. Ám az adott szavadat kérlek, hogy tartsd be. Add vissza a mandátumodat annak a közösségnek, amelytől kaptad, és váljunk el békében. Ez az egyetlen egyenes és tisztességes út.

Bezárkóznak a Parlament falai közé

Varga Ferenc az ATV Egyenes Beszéd című műsorában többek között arról beszélt, hogy a választások után a parlamenti felszólalások mellett szervezetet alapított – ez a Becsülettel a Cigányságért Egyesület –, valamint járta az országot. A politikus azon dolgozik, hogy legyen „valós és hiteles alternatíva” abban a közegben is, ahonnan ő jön.

A Jobbikkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy

ez a párt egykor a vidék pártja volt, nagyon erős volt a falvakban és a kisvárosokban. Ebben a hét hónapban azt láttam, hogy a frakció bezárkózik a Parlament falai közé.

Varga Ferenc szerint a hiteles alternatíva felépítése így nem fog működni. Az országjárás és szervezetépítés során pedig azzal szembesült, hogy megítélik az alapján, amelyik párt frakciójában ül. A képviselő úgy látja, hogy az emberek a jelenlegi helyzetben várnának valami kapaszkodót, és olyan ellenzéki pártokat, amelyek alternatívát mutatnak, de a Jobbik saját magával volt elfoglalva.

„A levél tele van csúsztatásokkal” – így reagált Gyöngyösi Márton írására. Varga Ferenc kifejtette: nem a jobbikos szavazók által jutott a parlamentbe, összellenzéki lista volt, és abban hisz, hogy a mandátumát az összellenzéki szavazóktól kapta.

„Azt mondod, hogy a cigányságot akarod szolgálni. Mégis hogyan? Hajnali 2-kor napirend után elmondott beszédekkel?” – kérdezte Gyöngyösi Márton a levélben. Varga Ferenc erre válaszul közölte: ebből is látszik, hogy a Jobbik a parlament falain belülről,

hangzatos napirend előtti felszólalásokkal és interpellációkkal kívánja megszólítani a szavazótáborát.

A parlament honlapján már függetlenként szereplő képviselő aláhúzta: ott kell lenni az emberek között, meg kell hallgatni őket, és közösséget kell építeni, ő viszont úgy tapasztalta, hogy miközben járta az országot, „a többi politikustársam nem igazán volt sehol vidéken”.

Arra a kérdésre, hogy csatlakozik-e más politikai csoporthoz, például Jakab Péter mozgalmához, leszögezte, hogy a Becsülettel a Cigányságért Egyesület színeiben fog dolgozni. A Jobbik politikusainak azt üzente, hogy nincs benne sértődöttség, köszöni az elmúlt időszakot, de úgy véli, hogy az a közösség, amelynek a kötelékében korábban esküt tett, mára szétesett.

(Borítókép: Varga Ferenc országgyűlési képviselő 2022. november 2-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)