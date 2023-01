Fákat döntött ki a szél, másodfokú figyelmeztetést adtak ki

Kedden is szinte országszerte számíthatunk esőre több helyen kiadós mennyiségben. A hegycsúcsokon akár havas eső, havazás is kialakulhat. Délután a nyugati tájakon már megszűnik a csapadék, szakadozni kezd a felhőzet. Sokfelé élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 3–8, napközben 4–10 fokra számíthatunk.

Kedden is országszerte számíthatunk esőre, záporra, legmagasabb hegycsúcsainkon havas eső, havazás is kialakulhat.

Az Időkép időjárás-előrejelzése szerint nem ér véget a hétfőn indult csapadékos időszak, egymás után érkeznek a csapadékot hozó frontok.

Felhők borítják az eget az ország nagy részén, viszont a Dunántúlon elkezd vékonyodni és szakadozni a felhőzet. Egyedül északnyugaton derül ki egy kicsit az ég, megjelenik a nap a felhők mögött és eső sem valószínű, mivel a csapadék kelet felé összpontosul.

A legmagasabb hegycsúcsokon vegyes halmazállapotú csapadékra, havasesőre és havazásra lehet számítani. Délután az északnyugati szél a Tiszántúlon felerősödik, a Dunántúlon pedig viharos széllökések várhatók. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul.

Öt centiméternél nagyobb hótakaró

Keddre virradóra a legmagasabb hegycsúcsainkon havazás és havaseső is lehet, amikor észak, északnyugat felől megkezdődik a hideg levegő beáramlása a magasban.

A Mátra és a Bükk legmagasabb részein akár öt centimétert meghaladó friss hótakaró is kialakulhat.

Ez azonban tartósan nem marad meg, ugyanis a hét közepén a fagypont feletti nappali hőmérséklet miatt folyamatosan olvad majd a lehullott hó.

Kiadták a figyelmeztetést

Az Országos Meteorológiai Szolgálat széllökések miatt tizenkét vármegyére elsőfokú, míg eső miatt öt vármegyére másodfokú figyelmeztetést adott ki. Elsőfokú figyelmeztetés eső miatt kilenc vármegyére van érvényben. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer per órát

Pest, Baranya, Fejér, Somogy és Tolna vármegyében 24 óra több mint 30 milliméter, míg Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Veszprém és Zala vármegyében több mint 20 milliméter csapadék is hullhat.

Mint írják, a Dunántúl mellett idővel a középső vidékeken is kísérhetik viharos lökések az északnyugati, északi szelet – köztük a legerősebbek síkvidéken is meghaladhatják a 70-80 kilométer per órát. Emellett Borsod megyében is előfordulhatnak 70 kilométer per óra fölötti lökések az északira, északkeletire forduló szélből a késő délelőtti, déli óráktól.

Fákat döntött a szél

Hétfőről keddre virradó éjszaka az erős szél miatt fák dőltek a vasúti pályára és a felsővezeték-hálózat jelentősen megrongálódott a Jákó-Nagybajom–Beleg–Somogyszob szakaszon, az utasokat pótlóbuszok szállítják – közölte a Mávinform kedden a Facebook-oldalán.

A helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, de várhatóan délelőttől dízelmozdonyokkal majd megindulhat a vonatközlekedés – írták. Mint olvasható, hajnaltól Jákó-Nagybajom és Somogyszob között pótlóbuszok közlekednek, az átszállások miatt a Dombóvár–Gyékényes vonalon 40-60 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani.

A Gyékényesről Budapestre elindult Somogy IC (IC 829) csak Somogyszobig közlekedik, onnan Dombóvárig buszokkal szállítják az utasokat. Dombóvárról a Mecsek IC-vel (IC 807) lehet továbbutazni a Keleti pályaudvar felé.

Az orvosmeteorológiai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy kedden is kettősfronti hatás terheli szervezetünket, ami görcsös fejfájással, vérnyomás-ingadozással, keringési panaszokkal, alvászavarokkal járhat sokaknál.

A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. Alacsony lesz hő- és komfortérzetünk, emellett dekoncentráltak, fáradékonyabbak, bágyadtabbak lehetünk, alvászavarok jelentkezhetnek.

