A MÁV figyelmeztet: az életével játszik, aki így tesz

Szigorúan tilos a vasúti járművek alá menni, illetve azok tetejére felmászni. Az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat – hívja fel a figyelmet a MÁV annak kapcsán, hogy

Január 5-én a vágány melletti felsővezeték tartóoszlopára felmászva sérült meg súlyosan az a férfi, aki Budapest-Keleti pályaudvar és Kőbánya-felső állomás között szenvedett áramütést. Pár nappal később, január 8-án az esti órákban Eger-Rendező állomáson fiatalok játszottak vasútüzemi területen, ahova civileknek szigorúan tilos a belépés. Két fiatal fiú a vágányon álló, üres tartálykocsi tetejére mászott fel, a felsővezeték közelében pedig egyikük áramütést szenvedett. Egy 15 éves gyermeket a mentők súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba, társa könnyebben sérült.

2022-ben a MÁV hálózatán történt két hasonló baleset súlyos, életveszélyes sérültjei és halálos áldozata is 18 éven aluli volt.

A villamos felsővezetéknek már a megközelítése is életveszélyes, 2 méteres távolságon belül akár halálos áramütést is okozhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése életveszélyes. Az ilyen elektromos berendezéseken, velük összefüggő szerkezeteken, teherkocsikon nemzetközi jelölések is láthatóak a magyar feliraton kívül: az elektromos nagyfeszültségre utaló villám, és a „25 kV” feszültségi érték egyértelmű feltüntetése