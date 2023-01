Navracsics Tibor: Az Európai Bizottság korábban nem kifogásolta, hogy politikusok vannak a kuratóriumokban

Nagyon bízom benne, hogy az Európai Bizottság valójában nem a magyar diákokkal akarja megfizettetni a magyar kormánnyal esetleg fennálló vitájának a költségét – reagált Navracsics Tibor uniós források felhasználásáért felelős miniszter arra a döntésre, amely szerint nem kaphatnának támogatást az Erasmus+ programon keresztül azok az egyetemek, amelyek alapítványi fenntartásúak.

A döntés az alábbi egyetemeket érinthetné:

A tárcavezető – aki egyben a Pannon Egyetem kuratóriumának elnöke – az RTL Híradónak arról is beszélt, hogy az EB korábban két követelést fogalmazott meg a kormánnyal szemben. Az egyik az volt, hogy a közérdekű alapítványok beszerzései is tartozzanak a közbeszerzési eljárás hatálya alá.

A másik követelmény arról szólt, hogy a kormány dolgozzon ki egy szigorú összeférhetetlenségi szabályrendszert. Navracsics Tibor úgy látja, a kabinet mind a kettőt teljesítette, ráadásul elmondása szerint

Hétfőn a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) is reagált az Európai Bizottság döntésére. A tárca MTI-nek elküldött közleményében leszögezte: idén is zavartalanul valósulhatnak meg az Erasmus+ programjai.

Mint írták, az Európai Bizottság decemberi döntése a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló és a jelenleg futó csereprogramokat nem érinti. A kormány a márciusi határidőig folyamatosan egyeztet a felsőoktatást érintő források további zavartalan biztosításáról – tették hozzá.

Az ellenzéki pártok is reagáltak a döntésre. A Jobbik szerint az Európai Bizottság lépése nagyon komoly hátrány mind az egyetemisták, mind az oktatók szempontjából, illetve a kutatói együttműködést is hátráltatja. Közleményében a párt felidézte: mindvégig felhívták a figyelmet arra, hogy a közalapítványi forma csorbítja az Európában „a középkor óta igazi konzervatív értékként kezelt autonómiát”.

Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője úgy látja: nincs rendben, hogy az Európai Bizottság kizárásának a magyar diákok legyenek a vesztesei.

A Demokratikus Koalíció szerint az Európai Bizottság már tavaly ősszel jelezte, hogy nincs rendben az állami egyetemek fideszes alapítványokba „űzése”; az is az egyik feltételük volt, hogy a kormány szüntesse meg a jelenlegi helyzetet.

Orbán Viktor semmit nem tett, ennek pedig most súlyos következményei vannak: 21 magyar egyetem marad ki az Erasmusból, a döntés pedig akár a cserediákprogramot is érintheti. A Demokratikus Koalíció törvényjavaslatot nyújt be azért, hogy a magyar egyetemek visszakerülhessenek az Erasmus-programba!