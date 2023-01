Rusvai Miklós: Lehet, már Magyarországon is jelen van a mutáns, és még csak nem is tudunk róla

Rusvai Miklós állatorvos, virológiai szakértő figyelmeztetett, hogy a koronavírus omikron-variánsának XBB.1.5-ös alváltozata már Magyarországon is jelen lehet, ám jó hírt is megosztott ezzel kapcsolatban. A szakember azt is kifejtette, hogy idén januárban már légzőszervi járványhullámról beszélhetünk.