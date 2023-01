A Proud Roma Talent versenyre minden európai roma jelentkezhetett egy beküldött videóval, zene-, tánc- vagy bármely más előadással, hogy megmutassa a világnak, hogy a roma identitás egyedülálló, sokszínű és gazdag – írja a NOOL.

A versenyre 250 pályázat érkezett 18 országból. A zsűri 161 jogosult videót tett közzé, melyeket több mint 2,5 millióan tekintettek meg az interneten. Baranyi Liliána videója itt érhető el.

A világ előtt vállalja identitását

A döntősök kiválasztásához először összegyűjtötték a legjobb 21 videót a legmagasabb online nézettség alapján, majd ezt a 21 legjobb videót szakértő zsűri rangsorolta.

Baranyi Liliána a versenyre küldött előadásában Bécsi László Ha fáj, ha nem című versét szavalta el, amelynek nézettségével bekerült a legjobb 21 előadó közé. Pályázatát több mint kilencvenezren nézték meg, csaknem ezren osztották meg és 2600-an kedvelték, de ezek a mutatók folyamatosan növekednek.

Az 1 Magyarország Kezdeményezés A büszke romák tehetségkutató versenyén különdíjjal jutalmazta.

Baranyi Péter, Liliána édesapja elmondta, hogy sok megkeresés érkezik hozzájuk a verseny óta, Hollandiából is hívták őket. Többen találkozni szeretnének Liliánával, felnéznek rá példaértékű produkciója és kiállása miatt. Alapítványok is segítségükre voltak a verseny folyamán, Oláh Gergő énekes is.

Az édesapa kiemelte, hogy nagyon büszke lányára, amiért ki mert állni, és bátran vállalja identitását az egész világ előtt.