Óriási adománygyűjtés zajlik az ukrajnai háború magyar katonáinak

A gyűjtés még november elején kezdődött el a pár ezer főt számláló, katonai témákkal foglalkozó csoportban. A gyűjtés célja az, hogy a Kárpátaljai 101-es Területvédelmi Dandár 68. zászlóaljának (nem hivatalos nevén: Kárpátaljai Sárkányok – Zakarpatszki Sarkani), magyar katonáinak juttassanak el magyar élelmiszereket (gyulai kolbász, Erős Pista stb.), akkutöltőket és egyéb olyan eszközöket, amelyeket a katonák kifejezetten kérnek tőlük.

Az egység a kelet-ukrajnai Harkivnál is részt vett több ukrán település felszabadításábanidén ősszel, szentestekor pedig egy karácsonyi dallal jelentkeztek be a világhálón.

Az adománygyűjtő akcióban már a privát csoport tagjai is összedobtak több millió forintot január elejére, akkor azonban az online sajtóban is megjelent róluk több cikk és bejegyzés, és ezáltal kiszélesedett az adományozók köre. Ennek eredménye már meg is látszik, ugyanis a kezdeményezés egyik szervezője kedd este arról számolt be,

hogy jelenleg már több mint 15 millió forint van a számlájukon.

Ez azért is figyelemre méltó, mert múlt csütörtökön éjjel még csak 1,7 millió forint volt a számlán (ugyanakkor a korábban gyűjtött pénzekből már több szállítmányt vásároltak és el is juttattak az ukrajnai frontra, tehát a gyűjtés teljes összege ennél is nagyobb valamivel).

A hirtelen megnőtt összeg miatt a gyűjtés céljai is alakulóban vannak még. Mint a szervező a csoportban írta, „újratervezés követ újratervezést”, hiszen egészen más célok valósíthatóak meg ennyi pénzből, mint ami a rendelkezésükre állt. Néhány napja például már az is felvetődött, hogy

akár egy komolyabb drónt is küldenének a frontra.

Annyi biztos, hogy az összeget a magyar katonák megsegítésére szánják, viszont az eszközök beszerzése, valamint a frontra való juttatása lassú feladat, tehát az eredményekre egy ideig még várni kell. Hiányosság az is, hogy a gyűjtésnek saját, nyilvános oldala egyelőre nincs, ehelyett most még az akcióhoz csatlakozott Facebook-oldalak kommentjeiben számolnak be arról, hogy mekkora összeg van a számlán.

Aki csatlakozna a gyűjtéshez, ebben a korábbi bejegyzésben megtalálja a számlaadatokat.

