Németh Lajos rénszarvasból főzött gulyáslevest

Németh Lajos a rokonait látogatta meg Finnországban, ahol a múlt héten 15 centiméteres, ropogós, szikrázó hó fogadta, azóta viszont már enyhült az időjárás. Megemlítette azt is, hogy különleges gulyáslevest főzött unokája konfirmációja után.

Németh Lajos meteorológus lányához és unokáihoz ment látogatóba Finnországba. A szakértő elmondta, egy héttel ezelőtt Helsinkiben mínusz 10 fok volt délben, valamint Turku térségében is hasonló időjárás volt. Ugyanakkor ragyogó napsütés és 15 centiméteres, ropogós, szikrázó hóról is beszámolt a TV2 Mokka műsorában, Skype-on bejelentkezve.

Azonban szerdán érkezett egy melegfront a térségbe, így ott most plusz három fok van, valamint viharos szél, így a hó is elolvadt. Németh Lajos azonban nem szomorkodott, volt 4-5 napja, amíg az unokáival tudott hógolyózni, de jégkorongozásra és sífutásra is volt ideje. Mint mondta, hiányzott már neki ez az igazi tél, ami Magyarországon elmaradt.

Megemlítette azt is, hogy a hétvégén az egyik unokájának konfirmációjára is sor került, és az esemény utáni vacsorán

feleségével harminc főre főzött rénszarvasból gulyáslevest,

magyar fűszerekkel, valamint túrós, sajtos pogácsát és három tortát is készítettek. A bejelentkezés végén érdekességképp elmondta, hogy húsz évvel ezelőtt, 2003. január 12-én a magyarországi Zabar településen mínusz 31,9 fokot mutattak a hőmérők. Ez volt a XXI. század leghidegebb napja idehaza. Hozzátette, sem Finnországban, sem Magyarországon nem várható jelentős lehűlés a következő egy hétben, és folytatódik az enyhébb időjárás.

(Borítókép: Németh Lajos 2022. május 19-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)