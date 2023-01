Vádat emeltek a hazug garázsépítő ellen

Kövecs Máté, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője csütörtökön azt közölte az MTI-vel, hogy a vádirat szerint a büntetett előéletű, kecskeméti férfi internetes hirdetésben mobil házak és garázsok építését, illetve eladását vállalta.

A hirdetésre 2021 júniusa és szeptembere között 39 sértett jelentkezett. A férfi a munkák elvégzéséhez mindenkitől előleget, foglalót vagy a vételár kifizetését kérte, de a megrendelt építményt nem szállította le, illetve a munkákat nem végezte el.

A férfi ezen kívül gépjárműjavítást is vállalt. Két esetben alkatrészekre és javítási költségre előlegeket is átvett, azonban a munkát egyik esetben sem végezte el, sőt az egyik rábízott gépjárművet egy autóbontóban el is adta.

Az ügyészség a vádlottat 41 rendbeli csalással és egyrendbeli sikkasztással vádolja. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt.