Jönnek a kormány idei első bejelentései

Rövidebb lesz a Kormányinfó, mert Gulyás Gergelynek hivatalos programja van. A miniszter azzal kezdte, hogy a kormányülésen döntően a költségvetéssel foglalkoztak, de az Erasmus-ügy is napirenden volt. A kormány álláspontja:

elfogadhatatlan és tűrhetetlen, ami a Bizottság részéről történik, hosszan lehetne sorolni az egyetemeket, ahol Nyugat-Európában politikusok ülnek a kuratóriumokban.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy amikor megállapodtak, ennek megfelelően módosították az összeférhetetlenségi szabályokat, a kodifikált szöveget is egyeztették, sőt, még szigorúbb szabályok elfogadására is nyitottak lettek volna, de ilyen igény nem érkezett.

Navracsics Tibor egyeztetni fog, szeretnék azt remélni, hogy félreértésről van szó. A kormány az Erasmus-ösztöndíjak költségét kifizeti.

Az idei évre vonatkozó ösztöndíjakat már tavaly aláírták, ezt nem érinti a Bizottság döntése, a jövő éviekre vonatkozik. Ha addig nem lesz megoldás, bár ezt nehezen tudják elképzelni, akkor Magyarország ki fogja fizetni ezeket, az ösztöndíjprogramban való részvételnek nem lesz akadálya.

A kormány pert indít a határozattal szemben az Európai Unió Bíróságánál, ha nem sikerül megegyezni.

Gulyás Gergely ismertette: egy év alatt 18 százalékkal növekedett a különböző tudományos közlemények száma a modellváltó egyetemeknél. A 2020-as évvel összehasonlítva 2021-ben 9 százalékkal, 2022-ben további 7,5 százalékkal nőtt a felvett hallgatók száma. A tudományos teljesítménye a hallgatóknak javult, és a jelentkezési arányuk is emelkedett a modellváltások után. A külföldi hallgatók létszáma is emelkedett Magyarországon. A miniszter kitért arra is, hogy a magyar egyetemek a nemzetközi rangsorokban is előreléptek.

Gulyás Gergely összességében elmondta: a tanszabadság garantált, ezzel kapcsolatban nincs is vita, semmilyen alapja nincs a Magyarországgal kapcsolatos vádaknak a felsőoktatás területén, ráadásul pontosan úgy jártak el, ahogy azt a Bizottság kérte. Remélik, hogy a félreértés gyorsan tisztázható, ha nem, akkor a magyar kormány kénytelen lesz pert indítani.