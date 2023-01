Lebonthatják az utolsó pécsi villamosmegállót

A 48-as téren található megállót a Pécsi Városi Közlekedési Vállalat építtette 1948-ban. A vállalat komfortosabbá akarta tenni a váróházakat, ezért a bádogmegállókat lecserélte, az újakat téliesítette. A villamossal utazók tizenkét évig használhatták a megállót, egészen addig, amíg az utolsó villamos ki nem gurult a Tüzér utcai végállomásról 1960-ban. Utána a megálló a buszra várakozókat szolgálta. Az, hogy eddig megmaradhatott, annak köszönhető, hogy egy korábbi tulajdonosa megmentette 2009-ben.

Tizennégy évvel ezelőtt ugyanis 20 méterrel nyugatabbra helyezték. Akkor az Európa Kulturális Fővárosa program részeként a 48-as tér is megújult, a megálló épületéhez azonban nem nyúltak a tér felújítása után sem, megmaradt üzleti és megállófunkciója. Az akkori tulajdonos a középső részében még a pécsi villamosról szóló kiállítást is berendezett. Később volt benne hamburgerező, büfé, lángosos, újságos és trafik is – írja a Pécs Aktuál.

A Biokom arról tájékoztatta a lapot, hogy

két éve nincs engedélye a pavilonosnak, ezért 30 napon belül elbontják az építményt, ha a tulajdonos nem teszi meg ezt a felhívásukra.

„2020. április 18-án a korábbi budapesti lakóhelyű tulajdonosa értékesítette a pavilont egy sanghaji lakhelyű vevőnek, akit a mai napig nem sikerült fellelni. Ez idő óta a pavilonra a közterület-használati szerződést sem kötötték meg, ezért a vonatkozó rendelet alapján a felépítmény eltávolításáról a Biokom intézkedik, és a felépítmény megőrzéséről a felelős őrzés szabályai szerint gondoskodik” – áll a városüzemeltetési társaság közleményében.