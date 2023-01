A Kékfény riporterét egész országra kiterjedő bordélyházlánc üzemeltetésével gyanúsítják

Nem bízták a véletlenre a rendőrök, kivonulásukra még a legmélyebb álmából is felébredne bárki. Egy 44 éves pétervásárai férfit fogtak el Budapesten. A nyomozás adatai szerint 2021 augusztusa óta 13 lakást bérelt országszerte, azért, hogy ott prostituáltak végezhessenek szexmunkát.

A lakásokat oly módon adta bérbe, hogy a szexmunkások naponta 12 és 15 forint közötti összeget fizettek neki az ingatlanokban elhelyezett széfbe dobva, miközben élőképes videóhívásban voltak a gyanúsítottal

– mesélte az RTL Híradójában Borsodi-Buss Emese, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei főügyészség helyettes szóvivője.

Másfél éve alatt több mint 30 millió forintot szedett így össze, amit felélt. A lakások tulajdonosai nem tudtak arról, mi folyik náluk. Az összehangolt rendőri akciókban a kibérelt ingatlanokban is házkutatást tartottak, volt, ahol prostituáltakat is találtak. Mivel a gyanúsított büntetett előéletű, jelenleg is több büntetőeljárás van ellene folyamatban, a bíróság attól tartva, hogy a férfi elszökne, elrendelte a letartóztatását.

Az ülésen a nyomozási bíró előtt teljes beismerő vallomást tett a gyanúsított.

Ha elítélik, akár 5 évre is börtönbe kerülhet. Az RTL információi szerint az állami televízió bűnüldöző műsorának, a Kékfénynek az egyik riportere, vagyis rendszeresen készített bűncselekményekről szóló riportokat.

A csatorna kereste az MTVA-t, hogy jelenleg is ott dolgozik-e még a férfi, illetve vizsgálják-e, hogy az általa is beismert bűncselekmények elkövetése befolyásolta-e a riportjait, de egyelőre nem kaptak választ.

