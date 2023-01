Hősi halottá nyilvánítják az Újbudán halálra késelt rendőrt

Baumann Pétert január 12-én éjszaka intézkedés közben késsel sebezte halálra egy őrjöngő férfi Budapest XI. kerületében. A rendőrség fekete zászlókkal, illetve a szolgálati gépjárműveken gyászszalaggal tiszteleg a főtörzsőrmester helytállása előtt.

Korábban az Index is megírta, hogy 2023. január 12-én 22 óra 11 perckor arról értesítették a rendőrséget, hogy Budapest XI. kerületében, egy Lecke utcai társasházban egy ott lakó férfi az egyik szomszéd lakás ajtaját beszakította, és be akart jutni oda.

A támadó egy késsel három rendőrt megszúrt, majd az utcára menekült, ahol az egyik járőr figyelmeztető lövés után lábon lőtte, és így sikerült elfogni a késelőt. Baumann Péter a kórházba szállítását követően belehalt súlyos sérüléseibe.

Civil életet menthettek az intézkedő rendőrök

Gál Kristóf tájékoztatása szerint a tettes ellen több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és emberölési kísérlet miatt indult eljárás. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy nem terrorcselekmény történt,

ezért nem is terrorcselekményként vizsgálják az ügyet, ugyanakkor kiemelten kezelik.

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a helyszínre kiérkező rendőrök szakszerűen és jogszerűen jártak el, az arányosság elveinek is megfeleltek. A Központi Nyomozó Főügyészség nyomozásért felelős főügyészhelyettese, Fürcht Pál hősöknek nevezte a rendőröket, akik szerinte akár civil életet is menthettek a közbelépésükkel. A késelés helyszínére Pintér Sándor belügyminiszter is ellátogatott.

A rendőrség tájékoztatása szerint Baumann Péter kilenc és fél éve szerelt fel, 2021-es teljesítményét kiválóra értékelték. A főtörzsőrmester februárban lett volna 30 éves.

(Borítókép: Mécsesek égnek Baumann Péter főtörzsőrmester emlékére a Rendőrségi Igazgatási Központban tartott sajtótájékoztató helyszínén 2023. január 13-án. Fotó: MTI/Máthé Zoltán)