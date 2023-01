A fővárosban is megjelent a madárinfluenza

Békés vármegyében és Budapesten is igazolta a madárinfluenza-vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma – közölte a hivatal a honlapján.

A magas patogenitású madárinfluenza vírusa Békés vármegye járványtól idáig mentes területén, a román határhoz közeli Battonyán, egy kétezer mulard kacsát tartó gazdaságban jelent meg. A Nébih laboratóriuma a vágóhídra szállítás előtt levett mintákból mutatta ki H5N1 altípus jelenlétét. Az állatoknál a betegségre utaló tüneteket nem figyeltek meg a gondozók.

Az állategészségügyi szakemberek a szükséges járványvédelmi intézkedéseket megtették, kijelölték a védő- és megfigyelési körzetet. Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye mentes területein továbbra is érvényben vannak a korábban bevezetett korlátozások, valamint a kötelező tamponvizsgálatok.

Emellett az ország teljes területén kötelező a tamponvizsgálat a víziszárnyasok technológiai mozgatását megelőzően. A napokban egy budapesti állatmenhelyen fogságban tartott madaraknál is hirtelen elhullást tapasztaltak. A mintákban szintén igazolták a vírus H5N1 altípusának jelenlétét.

Ez is alátámasztja a vadmadarak vírushordozó szerepének jelentőségét, valamint a járványvédelmi intézkedések folyamatos fenntartásának szükségességét – húzta alá a Nébih.

Mint megírtuk, a november elején kezdődött madárinfluenza egyre több megyében pusztítja a baromfiállományt Magyarországon. A fertőzés által közvetlenül érintett telepeken kényszervágásokat rendeltek el, és kijelöltek korlátozás alá eső területeket is. Ezeken a területeken új állatokat is szigorú feltételek mellett lehet telepíteni. Továbbá kijelöltek korlátozás alá eső területeket is, ahonnan élő állat az Európai Unióba nem szállítható. Az állati eredetű termékeket illetően már vannak engedmények.