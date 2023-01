A belpolitikai idény kezdőrúgása ez a választás

Jászberényt két cikluson keresztül, 2010–2019 között a kormánypárti Szabó Tamás irányította. 2019-ben az ellenzéki támogatást élvező jobbikos Budai Lóránt mindössze 14 szavazatkülönbséggel nyerte meg a polgármester-választást.

A kormánypárti fellebbezés után meg kellett ismételni a voksolást, amely Budai Lóránt jóval nagyobb sikerét hozta:

Budai Lóránt (Közösen Jászberényért Egyesület): 8327 szavazat (62,9 százalék)

Szabó Tamás (Fidesz-KDNP): 4569 szavazat (34,51 százalék)

Magyar Levente (független): 257 szavazat (1,94 százalék)

Dobrosi Péter (Mi Hazánk): 86 szavazat (0,65 százalék)

A képviselő-testületben patthelyzet alakult ki, a Közösen Jászberényért Egyesületnek és a Fidesz-KDNP-nek is hét-hét képviselője lett, a Mi Hazánknak egy.

Bár a patthelyzet következtében többször is felvetődött, hogy feloszlassa magát a testület, az időközi-választáshoz vezető út technikailag akkor kezdődött, amikor Gedei József DK-s politikus előterjesztést nyújtott be a feloszlásról.

A képviselő 2022 szeptemberi Facebook-posztjában úgy fogalmazott, hogy

indítványom talán nem okoz különösebb meglepetést azoknak, akik ismerik képviselői tevékenységemet. Számos alkalommal elmondtam, hogy a jelenlegi városvezetést nem tartom alkalmasnak arra, hogy a Jászberény előtt álló kihívásokra megfelelő választ adjon. Budai Lóránt polgármesterrel egyetértünk abban, hogy a képviselő-testület feloszlására van szükség. Feltehető, hogy a polgármester úr nem a levegőbe beszélt és szövetséges képviselőtársaival támogatni fogják indítványomat.

A javaslat körül vita alakult ki, először az sem volt biztos, hogy a kormánypárti képviselők támogatják a feloszlatást. A Demokratikus Koalíció október 15-én kiadott elnökségi állásfoglalásában arról írt, hogy „Nincs kiegyezés a Fidesszel sem országosan, sem Jászberényben. Szövetségeseink cserbenhagyása árulás”.

A DK a testület feloszlatásáról akkor leszögezte, hogy

a kezdeményezés sorsáról, támogatásáról vagy elutasításáról a polgármesternek és a mögötte álló képviselőknek, köztük a Demokratikus Koalíció képviselőjének közösen kell dönteni. Ez esetben ezt a döntést a DK országos elnöksége helyi belügynek tekinti. Annak az esetleges lehetőségét, hogy a DK képviselője a Fidesz képviselőivel egyeztetve, közösen alkossanak többséget a polgármester mögött állókkal szemben, és így érjék el az előterjesztés elfogadását, pártunk elveivel, normáival való szakításként értékelnénk. A DK-ban szövetségeseink cserbenhagyása, a Fidesszel való hatalmi kiegyezés politikánk elárulását jelenti. Következményei ehhez igazodnak.

A párt október 17-i közleményében már azt jelentették be, hogy „a polgármester és a mögötte álló ellenzékiek feloszlatták a jászberényi képviselő-testületet”. A DK arra is emlékeztetett, hogy az előterjesztés körül ellentmondásos helyi és országos vita alakult ki.

A vita alapvető forrásának azt nevezték, hogy „korábban a város polgármestere maga is többször kezdeményezte a testület feloszlatását, mi több, annak megszavazását helyezte kilátásba. A most napirendre került előterjesztést Gedei József, a DK képviselője kezdeményezte. A nyilvánosságra került vádak szerint Gedei az előterjesztést a Fidesz támogatásával kívánta volna elfogadtatni a képviselő-testülettel”.

A párt a részleteket is közölte:

A testületi ülésen a képviselők nyílt szavazással, egymást követően, személy szerint szavaztak. A kezdeményezést végül Gedei Józsefen kívül támogatta maga a polgármester, a polgármester mögött álló úgynevezett ellenzéki szövetség, melyben a Jobbik, az MSZP és a Momentum képviselői ülnek, és egy fideszes képviselő is. Ily módon a többség a testület feloszlatása mellett döntött és utat nyitott egy későbbi időközi választásnak.

Az időközi választást január 15-re írták ki, a polgármester-jelöltek:

Besenyi Orsolya (független/Fidesz-KDNP)

Budai Lóránt (Közösen Jászberényért Egyesület)

László Péter (Mi Hazánk)

Nagy Tímea (független).

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hírportál novemberi beszámolója alapján Pócs János, a térség országgyűlési képviselője jelentette be, hogy a Fidesz-KDNP támogatásával független jelöltként Besenyi Orsolya orvos, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház orvosigazgatója, három gyermekes édesanya indul a polgármesteri székért. A lap szerint Besenyi Orsolya a bemutatkozásán kitért arra is, hogy „nem vagyok politikus, nem is voltam része a politikának, de Jászberény közéletét mindig is követtem”.

Az első komoly összecsapás idén

Január 8-án már elkezdődött a 2023-as időközi választások sora, Komjáti, Szerecseny és Lövő választópolgárai is dönthettek, de ezek volumenükben elmaradtak a jászberényitől, és nem volt a 27 ezres jászsági városban látotthoz hasonló kormánypárti-ellenzéki összecsapás sem.

A kampányba a hatpárti ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter is beszállt, az ATV-ben arról beszélt, hogy támogatják Budai Lórántot, és gyűjtést indítanak a kampányához. A hódmezővásárhelyi polgármester az Egyenes Beszédben azt is elárulta, hogy egymillió forintot szeretnének összegyűjteni, ennek egy része jöhet az adományokból, egy másik részét pedig ők egészítik ki.

Budai Lóránt ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott a Klikk TV-nek adott interjújában, hogy nem egyeztették Márki-Zay Péterrel a gyűjtést, de minden jó szándékú segítséget elfogadnak, mert nem közpénzből, hanem a saját forrásaikból kampányolnak. A polgármester úgy gondolja, hogy Jászberényben nem hat a „dollárbaloldalozás”, vagy akire hat, az nem az ő szavazójuk. A Márki-Zay Péter által vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom korábban az Egyesült Államokból kapott támogatást.

Budai Lóránt ebben az interjúban arról is beszélt, hogy a Közösen Jászberényért Egyesület ellenzéki pártokat foglal magába, de ez nem egyenlő a teljes korábbi hatpárti összefogással: „szerettük volna, ha a DK is részt vesz az együttműködésben, ők most másképp döntöttek, de őket is várjuk a sorainkba. Nekünk egy a cél: Jászberény város fejlődése, ez nem lehet ideológia kérdése”.

Úgy értesültünk, hogy Budai Lóránt próbálja minél távolabb tartani a pártokat a kampánytól, a kampányt helyi csapattal működtetik, nem is érkezett a városba külsős, vagy kifejezetten pártból delegált kampányfőnök.

A kormánypártok által támogatott Besenyi Orsolya korábban arról beszélt, hogy a politikai harcok helyett „a valódi értékekre” helyezné a hangsúlyt, többek között fontosnak nevezte, hogy egy jó polgármester jóban van a város lakosaival, a képviselő-testület tagjaival, a mindenkori kormányzattal és országgyűlési képviselővel. Besenyi Orsolya kampánya a legmagasabb szintről is kapott támogatást, a polgármester-jelölt az elmúlt időszakban feltűnt Varga Mihály pénzügyminiszter, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter oldalán is.

(Borítókép: Budai Lóránt / Facebook)