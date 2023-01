Ellenzék a pedagógusok kirúgásának szabályairól: Új szintet lépett a tanárok terrorizálása

A csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében a Belügyminisztérium módosította a pedagógusok elbocsátásának szabályait. Ezentúl a munkáltatóknak nem kell azonnal elbocsátaniuk a pedagógusokat, hanem elég a tanév végén megtenniük. Reagáltak a szakszervezetek és az ellenzék is a kormány döntésére.

Hétfőn, a téli szünet vége után sem nyitott ki a szentgotthárdi Arany János Általános Iskola, ahol 29 tanár kezdett polgári engedetlenségbe. Nem sokkal ezután a kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva rendeletet adott ki, mely alaposan átírta a tiltakozás jogszerűtlen formáját választó tanárok kirúgásának szabályait.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében a munkáltatónak ezentúl nem 15 napja lesz kirúgni a szerinte kötelezettségét szándékosan vagy jelentős mértékben megszegő pedagógust, hanem az adott tanév augusztus 1. napjáig bármikor gyakorolhatja a rendkívüli felmentés jogát.

VAGYIS NEM KELL AZONNAL ELBOCSÁTANI A PEDAGÓGUST, HANEM ELÉG MEGTENNI A TANÉV VÉGÉIG.

A Pedagógusok Szakszervezete ugyanakkor rávilágított arra, hogy a szabályozás nincs összhangban a háborús veszélyhelyzet idejével, hiszen az jelenleg május végéig tart, miközben a pedagógusokat nemcsak 2023. augusztus 1-jei, hanem akár 2024. augusztus 1-jei kirúgással is fenyegeti. A szakszervezet a rendeletet több szempontból is elfogadhatatlannak tartja, az egyik fő kifogásuk az, hogy a szabály azokra is vonatkozik, akik 2023. január 13-a előtt vettek részt polgári engedetlenségben.

Reagáltak a szakszervezetek és az ellenzék is

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete cinikusnak és embertelennek tartja a módosítást. Szerintük ugyanis felháborító, hogy az új rendelet értelmében a polgári engedetlenségben részt vevő tanárok nem azonnal, hanem csak a félév végén értesülhetnek kirúgásukról.

Tehát ezek a kötelezettségszegők annyira nem veszélyesek a társadalomra nézve, hogy még ne taníthatnának a tanév végéig. Ami gyönyörű még ebben a rendeletben, hogy visszamenőleges hatályú, tehát aki januártól részt vett polgári engedetlenségben, ő is tarthat attól, hogy végigdolgozza a tanévet, aztán nyáron megkapja az elbocsátó szép üzenetet

– fogalmazott Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője az ATV-nek.

A DK szerint új szintet lépett a tanárok terrorizálása, Barkóczi Balázs oktatási és kulturális árnyékminiszter közleményében azt írta: „az új rendelet miatt akár egy éven keresztül, minden egyes nap félelemmel telve léphet ki a diákjai elé az a tanár, aki egyszer is fel merte emelni a hangját a megalázó, megélhetésre sem elegendő pedagógusbérek ellen.”

A LMP szerint a kormány szembefordul a jogállamiság alapjaival. Úgy gondolják, ez a döntés súlyosabb jogfosztottságot okoz, mint a sztrájkjog megvonása.

