Ez menthette volna meg a Újbudán halálra késelt rendőr életét?

A fiatal rendőrt január 12-én éjszaka intézkedés közben késsel sebezte halálra egy őrjöngő férfi Budapest XI. kerületében. A támadó egy késsel három rendőrt megszúrt, majd az utcára menekült, ahol az egyik járőr figyelmeztető lövés után lábon lőtte, és így sikerült elfogni a késelőt. Pénteken Pintér Sándor belügyminiszter hősi halottá nyilvánította és soron kívül rendőr főhadnaggyá nevezte ki a néhai Baumann Péter rendőr főtörzsőrmestert – közölte a Belügyminisztérium.

Gál Kristóf rendőr alezredes, az ORFK szóvivője arról tájékoztatott, hogy a tettes ellen több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és emberölési kísérlet miatt indult eljárás.

Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője hősöknek nevezte a rendőröket, akik szerinte akár civil életet is menthettek a közbelépésükkel.

Egy nem hivatalos rendőrségi közösségi oldalon jelent meg tegnap az a fotó, melyen Baumann Péter golyóálló taktikai mellényben látható. A fotót névtelenül osztotta meg egy kollégája, akivel állítása szerint a posztumusz rendőr főhadnagy együtt szolgált a BRFK-nál – írja a Blikk.

A képen látható taktikai mellény egy viszonylag nehéz, ám nagyobb kaliberű lőfegyverek és kisebb repeszek, gránátrobbanás ellen is védelmet biztosító egyéni felszerelés. Természetesen a késszúrás ellen is véd, ha a megtámadott rendőr csütörtök este is felveszi, a szemből érkező szúrást a mellény felfogta volna