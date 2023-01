Orbán Viktor: Elment a régi szabadságharcos

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt nekrológjában, vasárnap 74 éves korában meghalt Tamás Gáspár Miklós filozófus, közíró, a rendszerváltozás előtti demokratikus ellenzék meghatározó alakja, későbbi szabaddemokrata országgyűlési képviselő.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán emlékezett meg Tamás Gáspár Miklósról. Szavai szerint a filozófus halálával egy régi szabadságharcos ment el.

Isten veled, TGM!

– fogalmazott bejegyzésében a kormányfő.

Botka László, Szeged polgármestere azt írta: Tamás Gáspár Miklós nemcsak a rendszerváltásban vállalt fontos szerepet, utána is hű marad a legfontosabb értékeinkhez. „Egy emberségesebb, szolidárisabb, igazságosabb Magyarországért és világért küzdöttél a végsőkig, és ezzel sokaknak, sokunknak mutattál példát.”

Megmutattad, hogy ebben a végletekig megosztott világban hogyan kell embernek maradni, a másik véleményét a szembenállás ellenére is tiszteletben tartani. Nagyon fogsz hiányozni nekünk, az országnak. Köszönjük, hogy mindig tükröt állítottál, példát és utat mutattál, hogy voltál nekünk!

– zárta sorait Szeged polgármestere.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója megemlékezésében arról írt, hogy „TGM sok szívügye közül egyik a magyar nyelv művelése volt. Ebben a kérdésben nincs vita a jóakaratú emberek között”. A politikus bejegyzéséhez Tamás Gáspár Miklós egyik korábbi cikkét is hozzátette.

Donáth Anna, a Momentum elnöke írásában úgy fogalmazott: „kevés ember iránt érzek olyan meleg tiszteletet, mint iránta. És kevés embertől tanultam annyit, mint tőle – nem azért, mert mindig egyetértettünk, hanem pont azért, mert arra serkentette az embert, hogy ha vitába száll vele, intellektuálisan is kellő mélységben érvelje meg a saját álláspontját”.

Hozzátette: nem tudja, ki fogja betölteni az űrt, mert nem sokan maradtak a rendszerváltás nagy gondolkodói közül.

Karácsony Gergely főpolgármester is megemlékezett TGM-ről: „Liberálisként kezdte, később a demokratikus baloldali értékek mellett találta meg szellemi otthonát, kritikus attitűdjét, mind a jelenlegi kormányzattal, mind a globalizációval szemben egyetlen percre sem adta fel. 2020-ban már nagybetegen vette át a Budapest díszpolgára címet, halálával a főváros és az egész ország egy szellemi óriást veszített. Nyugodjon békében!”

Kelemen Hunor, Románia miniszterelnök-helyettese, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke is elbúcsúzott TGM-től: „Óriási formátumú gondolkodóként, örök ellenzéki szellemiségű filozófusként ismertük, aki folyamatosan újragondolta és -értelmezte a világot. A legrövidebb találkozó is inspiráló volt vele, ha egyáltalán nem értettünk egyet valamiben, akkor is. Érdemes volt alaposan figyelni rá és átgondolni azt, amit mond. Budapesten is transzilvanista maradt, az erdélyi örökség soha nem béklyó, nem a lezárt múlt, hanem örök kihívás, gondozni való kert volt számára. Nyugodj békében, Gazsi!”

Lutter Imre versmondó előadóművész, újságíró szerint TGM, a hárombetűs fogalom távozott közülünk. Azt írta: Tamás Gáspár Miklós volt a nemzedékek útmutatója, a kétkedő kérdező, a filozófus, közíró, a demokratikus ellenzék egykori oszlopos tagja, az első szabadon választott parlament képviselője. Egy klasszikus idézetet osztott meg tőle: „Az emberek többsége éppen úgy tévedhet, mint a kisebbsége.”

Az MSZP a következőket írta: „Ma elhunyt Tamás Gáspár Miklós író, filozófus, a rendszerváltó ellenzék egyik tagja. Távozásával egy meghatározó személlyel lett szegényebb Magyarország. Nyugodjon békében!”

Schiffer András ügyvéd, az LMP egykori társelnöke és parlamenti frakcióvezetője tisztelete jeléül egy régebbi fotót osztott meg Tamás Gáspár Miklósról a közösség oldalán.

Ungár Péter és az LMP teljes politikai közössége tisztelettel emlékezik Tamás Gáspár Miklósra, az elmúlt 40 év egyik legfontosabb hazai gondolkodójára, közéleti szereplőjére.

Az LMP társelnöke azt írta, „közíróként, klasszikus értelmiségiként és politikusként is egész életében egy jó és szerethető Magyarországért küzdött. Ahol kiállunk a legszegényebbek mellett, ahol nem tiporjuk lábbal az emberi jogokat, ahol felelősségünk van egymásért és környezetünkért, és ahol elítéljük a szélsőségeseket. Saját bevallása szerint is többször volt kénytelen politikai látásmódját újrahangolni, de valódi nézetei soha nem változtak. Baloldali volt, zöld volt, demokrata volt. A műveltség, a tudás, a csodálatos intellektuális humor egybeforrt TGM nevével”.

Vásárhelyi Mária szociológus bejegyzésében azt írta Tamás Gáspár Miklósról, hogy „Csillogó elme és örökké szárnyaló szabad szellem volt! Gazsi!!!”

(Borítókép: Tamás Gáspár Miklós 2018-ban. Fotó: Bődey János / Index)