A DK-s polgármester elmagyarázta, hogy mi történt a rezsitámogatási ügyben

„Kaptunk 300 millió forintot, de ezzel egy időben 600 millióra nőtt a szolidaritási hozzájárulásunk. Ha úgy vesszük, »csak« 300 millióval kell több adót fizetnünk” – jelentette ki Niedermüller Péter egy interjúban az önkormányzatoknak nyújtott kormányzati rezsitámogatásról. A polgármester szerint „persze jó a 300 millió, de valójában fel sem tűnik a nagy egészben. Nagyságrendileg 40 milliárdos a kerület éves költségvetése, ha az összes önkormányzati intézményt beleszámítjuk, 1,2-1,3 milliárd forinttal nőttek a kiadásaink az elszálló energiaárak miatt.”

A DK-s vezetésű kerületek közül egyedül Erzsébetváros kapott rezsitámogatást, a többi DK-s polgármester nem vett részt az erről szóló tárgyaláson. Niedermüller Péter elmagyarázta, hogy mi történt:

Próbáljuk meg ezt az egészet rendbe tenni. Az ősz elején kaptunk egy levelet, hogy készítsünk takarékossági tervet. Azt szerintem minden kerület elküldte, mi egészen biztosan. Az öt DK-s kollégám aztán leegyeztette egymás közt, hogy ők közösen akarnak részt venni a tárgyaláson, de nekem akkor már volt időpontom. Néhány órával a találkozó előtt szóltak, én meg úgy voltam vele, hogy olyat nem játszunk, hogy az utolsó percben lemondom. Azt pedig csak nagyon halkan teszem hozzá, hogy én nem egészen értem, miért kellett volna közösen menni. Ne vegyék önfényezésnek, de nekem biztosan van annyi integritásom, hogy olyat nem csinálok, ami a felfogásommal ellentétes. Nyugodt szívvel le tudok ülni Láng Zsolttal tárgyalni, és ebből még nem következik az, hogy egyetértenék a politikai nézeteivel.

A politikus a Telexnek arról is beszélt, hogy ezt „nem morzsáknak, könyöradománynak tekintem, inkább úgy fogom fel, hogy sikerült valamit visszaszerezni mindabból, amit az elmúlt években elvettek tőlünk. A kollégáimnak is megmondtam, hogy én legközelebb is így fogok eljárni.”

A DK-s polgármesterek frakcióülésén is szó volt az ügyről, Niedermüller Péter elárulta, hogy nem volt mindenki boldog, de nem hangzott el éles kritika. A DK-központból egyébként nem kapott visszajelzést. „Végtelenül óvatosan” hozzátette: „Azért nekem mindig megvolt az a lehetőségem, hogy bizonyos dolgokban másként viselkedjek, mint a DK fő irányvonala, és emiatt soha semmiféle retorzió nem ért.”

Indul 2024-ben

Niedermüller Péter az interjúban bejelentette, hogy 2024-ben újraindul a polgármesteri posztért, amiben a DK is támogatja. Azt viszont nem tudja, hogy ez közös ellenzéki indulás lesz-e, „egyelőre tárgyalások sincsenek, de azok nem is az én szintemen fognak eldőlni, a pártvezetőknek kell megegyezniük. Azt viszont nyugodtan kijelenthetem, hogy a DK nem fog lemondani a VII. kerületről.”

A politikus kitért arra is, természetesnek tartja, ha más pártok is szeretnének polgármesterjelöltet állítani. Az is elképzelhető, hogy előválasztás lesz: „Az én ismereteim szerint ott lesz előválasztás, ahol a pártok nem tudnak megegyezni egy közös ellenzéki jelöltben. Ha ez a VII. kerületben is így lenne, akkor természetesen lesz előválasztás, de ez nem rajtam múlik.”

Gyurcsány Ferenc korábban úgy fogalmazott, nem automatikus, hogy a 2024-es önkormányzati választáson támogatják Karácsony Gergelyt. Niedermüller Péter egyelőre nem lát más jelöltet a főpolgármesteri posztra, „én nem tudok arról, hogy ebben a pillanatban a DK-ban lenne valaki, aki ezt ambicionálja. Nem látom a szándékot sem a DK-ban, hogy felépítsenek egy ellenjelöltet. Lehet, hogy van ilyen, de hogy ez még a DK-n belül sem nyilvános, az olyan biztos, mint hogy itt ülök. Szerintem az, hogy nem automatikus Karácsony Gergely támogatása, egy óvatos megfogalmazás, ami azt is jelenti, hogy lesznek még további tárgyalások a DK vezetői és a főpolgármester között.”

