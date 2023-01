Régóta tart a rendőrség országos kampánya, melynek célja, hogy civil rendőrautók, drónok és esetenként helikopterek segítségével kiszűrjék a forgalomból a nem megfelelően közlekedő sofőröket. A nyomozók most már azokat a videókat is bevizsgálják, amelyeket a civil autósok készítenek a fedélzeti kamerájukkal. Bizonyos esetekben ezek nyomán eljárást is indít az Országos Rendőr-főkapitányság.