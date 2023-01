Pintér Sándort is meghallgatnák a rendőrgyilkosság ügyében

„Szolgálatteljesítés közben vesztette életét 2023. január 12-én, csütörtök éjjel Baumann Péter r. főtörzsőrmester, további két rendőr megsérült. Annak érdekében, hogy az Országgyűlés tájékoztatást kaphasson az ügy részleteiről, a Honvédelmi és rendészeti bizottság ellenzéki alelnökeiként kezdeményezzük a bizottság összehívását, valamint a körülményeket feltáró rendőrségi és belügyminisztériumi vizsgálat eredményéről a belügyminiszter és az országos rendőrfőkapitány személyes meghallgatását” – olvasható Harangozó Tamás (MSZP), valamint Lukács László György (Jobbik) közleményében.

A képviselők hozzátették:

A múlt héten történt tragédia arra is felhívja a figyelmet, hogy rendőreink nap mint nap életüket kockáztatják biztonságunk és nyugalmunk érdekében. Éppen ezért azt is indítványozzuk, hogy a meghallgatás terjedjen ki a körzeti megbízotti, járőr, pénzkísérő és vonatkísérő szolgálati forma szerint feladatot ellátó rendőrök testpáncéllal és testkamerával való ellátásának vizsgálatára is.