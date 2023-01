Szaniszló Sándor szerint a helyhatóságoktól először spórolást kért a kormányzat, majd megbüntette őket azzal, hogy ugyanúgy ki kell fizetniük a gázt, mintha felhasználták volna, csak most nem díj, hanem kötbér formájában.

A DK politikusa Szeged és Miskolc városát említette példaként, azt kérve, hogy esetükben az MVM engedje el a kiszabott kötbért. Véleménye szerint a jelenlegi pénzkövetelés pusztán a kormány politikai és gazdasági haszonszerzését szolgálja.

Amint arról az Index is beszámolt, egyes gázkereskedők több száz millió forintos kötbérrel fenyegetnek bizonyos (önkormányzati érdekeltségű) távhőszolgáltatókat, amelyek a tervezettnél, illetve az előre szerződöttnél kevesebb gázt használtak fel. A problémát az okozza, hogy

az enyhe idő és az önkormányzatok energiamegtakarítást célzó intézkedései miatt jóval kevesebb földgázt vesznek át a távhőszolgáltatók a kereskedőtől, mint amit a szerződés minimum előír.

Az ügyben Szanyi Tibor pártja, az Igen Szolidaritás Mozgalom is felemelte a hangját, jelezve, hogy a közületi energiafelhasználás nem szerencsejáték, hanem olyan szabályozást igényel, amely világosan jutalmazza a spórolást. Mindaddig, amíg a kormány által megszabott gázár és a piaci gázár között nagy a távolság, addig a felelősség teljes egészében a kormány vállán nyugszik. Közleményükben azt írják, az önkormányzatok most olyan „sapkás nyuszi” szerepébe kerültek, amelyeknek akkor is bírságot kell fizetnie, ha a tervezettnél többet, és akkor is, ha kevesebbet fogyasztanak.

