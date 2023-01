Egész évben 2023 forintért utazhatunk Veszprémbe

Kedvezményes menetjegyet vezetett be a MÁV-START Európa Kulturális Fővárosának kiemelt programjaira. A 2023 forintos vasúti jegy január 16-ától az ország bármely pontjáról elérhető, és oda-vissza utazásra jogosít fel év egészben.

Veszprém nyerte el a 2023 Európa Kulturális Fővárosa címet, bevonva a város és a régió intézményeit, kulturális színterének szereplőit és civil szervezeteit. A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) program hivatalos megnyitója 2023. január 21-én lesz Veszprémben – írja közleményében a MÁV-START.

A VEB2023 EKF program egyik alapértéke a fenntarthatóság, ezért is kiemelten fontos, hogy a rendezvények is fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve működjenek, ezért a MÁV-START január 16-ától kedvezményes menetjegyet vezetett be a programsorozat sikere, valamint a közösségi közlekedés szerepének hangsúlyozása érdekében.

A vasúttársaság közleménye szerint a kiemelt programokra az egész évben kedvezményes Veszprém–Balaton 2023 EKF jegyet válthatnak az utasok, szimbolikus, 2023 forintért, amely oda-vissza utazásra érvényes az ország bármely pontjáról. A jegy csak 2. kocsiosztályon érvényes, feláras vonaton a szükséges díjat meg kell hozzá váltani.

Mint írták, a jegyeket mind online, mind személyesen, a MÁV-START pénztáraiban megválthatják az érdeklődők, az önkiszolgáló csatornákra érvényes 5, illetve 10 százalékos kedvezmény az EKF-jegyre azonban nem vonatkozik. A Veszprém–Balaton 2023 EKF jegy odautazásra a rendezvényeket megelőző napon és a rendezvények napján, napjain, míg hazautazásra a rendezvények napján, napjain illetve a rendezvényeket követő napon érvényes.

A közleményben kiemelték, hogy az elővételi szabályok érvényesek a Veszprém–Balaton 2023 EKF jegyre is, vagyis legkorábban 60 nappal a tervezett utazás előtt lehet megvásárolni. A kedvezményes jegy már a január 21–22-i megnyitóra is érvényes, legközelebb pedig az áprilisi Blues Fesztiválra lehet majd megváltani. A kedvezményes vasúti jegy a GYSEV területén is érvényes.

A megnyitót követően a MÁV-START és a Volánbusz éjszakai mentesítő járatokat is indít, valamint plusz FLIRT-egységeket állít be a vasúttársaság Veszprémből Székesfehérváron keresztül Budapestre, a környező településekre pedig a Volánbusz biztosít többletjáratokat az utasoknak többek között Ajka, Pápa, Zirc, Balatonfüred, Siófok, Székesfehérvár, Tapolca és Balatonalmádi irányába.