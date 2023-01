Engedélyezték a kárókatonák kilövését a teljes balatoni partvonalon

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHN) által megtermelt és telepített halakra is vadásznak a kárókatonák, amelyeknek az ürüléke is gondot okoz. Emiatt a korábbi pár helyszín helyett mostmár a tó teljes partvonalán engedélyezett a kilövésük – számolt be a hirbalaton.hu.

A tavalyi évben 1808 kárókatonát lőttek ki a társaság dolgozói, ám akkor a Balatonnál még csak négy helyszínen kaptak engedélyt az illetékes természetvédelmi hatóságtól. Ebből 218 volt, amit a Balaton-parton sikerült elejteni, a többi 1590-et a tógazdaságoknál, ahol egész éven át van lehetőség gyéríteni.

A gyérítéseket folyamatosan végzik. A társaság felhívja a figyelmet, hogy a kis kárókatona védett faj, amelyre nincs lehetőség kilövési engedélyt adni (már előfordult, hogy a horgászok ilyen faj csapatait jelezték).